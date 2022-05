Šporar ostal praznih rok v boju za premier league

V najboljšem položaju pred zadnjim kolom 2. angleške lige, vse tekme so se začele ob 13.30, so bili nogometaši Sheffield Uniteda in Luton Towna (oba po 72 točk), ki bi se na petem oz. šestem mestu razveselili zadnjih vozovnic dodatnih kvalifikacij za premier league. Na njuna spodrsljaja sta čakala Middlesbrough (70) in Millwall (69), v primeru točkovne izenačenosti bi lahko odločala razlika v golih (do začetka 46. kola Sheffield +14, Luton +7, Boro +12 in Millwall +9).

United je v obračunu z že okronanim prvakom Fulhamom doma hitro povedel, v 10. minuti je zadel Morgan Gibbs-White, dobrih deset minut kasneje je Iliman Ndiaye po podaji Gibbs-Whita povišal že na 2:0, norveški vezist Sander Berge, ki se bo na tekmah lige narodov letos meril s slovensko reprezentanco, pa je v 25. minuti že praktično odločil dvoboj z zadetkom za 3:0. Vsega je bilo prav zares konec v 49. minuti, ko je branilec Enda Stevens izkoristil podajo Bergeja za 4:0. Prvi strelec championshipa Srb Aleksandar Mitrović je bil s soigralci tokrat nemočen in ostal brez 44. gola na 44. tekmi, seveda pa so kočarji, ki jih vodi znani Portugalec Marco Silva, že v drugi polovici aprila opravili najpomembnejše delo z osvojitvijo prvega mesta, ki prinaša igranje v premier league.

Tudi zmaga bi bila premalo za Šporarjeve

Middlesbrough je bil vedno dlje od uspeha in za nameček v 24. minuti z Andražem Šporarjem v začetni postavi še zaostal, ko je vratarja Luka Danielsa matiral irski vezist Alan Browne. Šporar verjetno zadnje tekme za klub s severovzhoda Anglije, pri katerem je igral kot posojen nogometaš lizbonskega Sportinga, ne bo ohranil v najlepšem spominu, saj je Boro že v prvem polčasu prejel še en gol, Preston je po zaslugi gostujočega branilca Daela Frya le nekaj sekund po kontroverzno nepriznanem zadetku zaradi domnevnega prekrška še tretjič zatresel mrežo gostov in povišal na 2:0. Gostje so se na premor podali brez strela v okvir nasprotnikovih vrat, po še dveh lepih priložnosti kluba, pri katerem je končal igralsko in nato začel svojo trenersko kariero nekdanji trener Evertona in Manchester Uniteda David Moyes, pa so bili lahko z rezultatom še zadovoljni.

Deloitte je lani ocenil, da glede na rezultate ekipa, ki napreduje v premier league, lahko zasluži najmanj 202 milijona evrov, denarna pogača pa lahko preseže tudi 333 milijonov. Polfinalni tekmi Huddersfield Town – Luton Town in Nottingham Forest – Sheffield United ter kasnejši finale bo gostil nacionalni štadion Wembley v Londonu. Luton še nikoli ni igral v premier league, iz elitne lige je izpadel ravno v zadnji sezoni pred ustanovitvijo elitnega tekmovanja leta 1992, brez dvoma najbolj znano ime je Nottingham Forest, dvakratni evropski prvak, ki je med elito nazadnje igral leta 1999.

Ko je tik pred polčasom proti Readingu povedel še Luton, v 41. minuti je po napaki vratarja na domači zelenici zadel Harry Cornick, se je zdelo, da je Middlesbroughu dokončno odklenkalo. Toda Marcus Tavernier je že v enem prvih napadov drugega polčasa povrnil upanje v preobrat z golom za 1:2 v 49. minuti, a kaj, ko je Preston manj kot pet minut kasneje po hitrem protinapadu prek prvega strelca Danca Emila Riisa spet prešel v udobnejše vodstvo. Šporar je igro zapustil v 62. minuti, dobrih deset minut kasneje je Preston še povišal naskok z enajstih metrov, natančen je bil za že svoj 20. gol v sezoni Riis, z neposrednim rdečim kartonom pa je tekmo končal Paddy McNair. Rezultat se nato ni več spremenil, Boro pa je sezono sklenil na sedmem mestu.

Naslov je v rekordnem ritmu že pred časom osvojil Fulham (tudi) na krilih napadalca srbske reprezentance Mitrovića, ki je s 43 goli v eni sezoni championshipa spisal zgodovino drugoligaškega tekmovanja od ustanovitve premier league leta 1992. Bournemouth si je v predzadnjem kolu z zmago nad Nottingham Forestom zagotovil drugo mesto in s tem drugo vozovnico za sezono premier league 2022/23, poleg dvakratnih evropskih prvakov je tudi Huddersfield, nekdanji klub Jona Gorenca Stankovića, že vedel, da ima zagotovljen nastop v dodatnih kvalifikacijah.

Vprašljiva je bila le še končna uvrstitev, Huddersfield je imel ob vodstvu z 2:0 proti Bristol Cityju (Harry Toffolo 33., Danny Ward 44.) dolgo časa v rokah položaj prvega nosilca in dvoboj s šestim Lutonom, saj Forestu v Hullu nikakor ni uspel zadeti. A rezultat se je vendarle spremenil v enem zadnjih napadov, z enajstih metrov je zadel Brennan Johnson, a so tigri dve minuti kasneje, v 94. minuti, prek Keana Lewis-Potterja zadeli tudi sami in Forest poslali na četrto mesto. Bournemouth je na tekmi z Millwallom, ki je poleg Middlesbrougha še imel možnosti za uvrstitev v dodatne kvalifikacije, dokončno pokopal vse upe levov z golom Kiefferja Moora v 81. minuti.