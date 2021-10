Spreobrnjeni trener za nemško Olimpijo

V nadaljevanju preberite:

Urejanje organizacijske strukture kluba, ki je bila že pod taktirko Milana Manadarića vse prej kot zgledna, je v športnem delu že steklo. Člansko moštvo je ostalo brez slovenskih trenerjev, prišli so hrvaški, čistka oziroma reorganizacija se obeta tudi v mlajših kategorijah. Kdo so možje, ki v resnici vodijo Olimpijo? Izhajajo iz osiješkega kroga nogometnih delavcev in poslovnežev s povezavami med hrvaško diasporo v Münchnu, med katerimi ima eno najvplivnejših vlog tudi trenerjev starejši brat Marin Skender. Njihov znanec je tudi najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene.