Trmasti Zasavec grozi z novo srhljivo bitko

Z nizom šestih tekem brez poraza in desetimi osvojenimi točkami (več so jih osvojili le zeleno-beli in Sobočani, po 13) gredo Domžalčani v sobotni derbi Ljubljanske kotline proti Olimpiji, ki je v tem obdobju osvojila 13 točk. Nakazuje se še drugi srhljiv dvoboj v sezoni, potem ko je prvi v Stožicah ponudil spektakularno tekmo – Domžalčani so zapravili vodstvo z 2:0 in izgubili z 2:3.

Pomladitev pod dirigentsko paličico trenerja Simona Rožmana v tej sezoni nakazuje vrnitev Domžalčanov v zgornji razred slovenskega nogometnega prvenstva. Eden od novih fantov iz ustvarjalnega domžalskega inkubatorja je 20-letni Zasavec Jošt Pišek,