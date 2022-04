Srake pokvarile evropske apetite volkovom

Potem ko so mu po pregledu VAR-posnetkov v 24. minuti razveljavili gol za 1:0, je Novozelandec Chris Wood prinesel zmago Newcastle Unitedu v 72. minuti, ko je izkoristil najstrožjo kazen in z njo prekinil niz treh porazov svojega moštva. Srake so se za deset točk oddaljile 18. Burnleyju, medtem ko so hud udarec utrpeli upi Wolverhamptona po preboju v evropska tekmovanja, kjer volkovom na 6. mestu West Ham s tekmo manj trenutno beži za dve točki, enako število točk ima tudi 7. Manchester United, ki je odigral dve tekmi manj od Wolverhamptona.