Sramota navijačev ManCityja, proti Guardioli leteli kovanci

Dvoboj na Anfieldu je v 76. minuti v prid domačega Liverpoola (1:0) odločil Mohamed Salah. Vse od začetka pa do konca dvoboja se je iskrilo na vseh koncih štadiona, trener domačinov Jürgen Klopp pa je moral po jeznem izbruhu predčasno zapustiti svoje mesto na klopi v zaključku drugega polčasa. V trenerja Manchester Cityja Pepa Guardiolo so leteli kovanci s tribune navijačev Liverpoola, medtem ko je bilo iz sektorja z gostujočimi privrženci slišati ostudne napeve.

Vse to in še več se je dogajalo v nedeljskem popoldnevu na Anfieldu, kjer so nogometaši do tega kola še nepremaganega Cityja že proslavljali zadetek Phila Fodna v 53. minuti, ki pa so ga sodniki po ogledu VAR-posnetkov razveljavili zaradi prekrška prvega strelca premier league Erlinga Haalanda nad Fabinhom. Guardiola je nato začel gestikulirati proti domači tribuni, češ da naj bo še bolj glasna, proti Kataloncu pa naj bi poletelo več predmetov, predvsem kovancev.

»Naslednjič bodo boljši. Niso me zadeli. Naj spet poskusijo naslednje leto. Že pred leti so pripeljali trenerja ...« je bil po tekmi sarkastičen Guardiola, ki je očitno namignil na Liverpoolovo sodelovanje s strokovnjakom za izvajanje metov iz avta Thomasom Grønnemarkom. »Če sem razburil navijače? Oni kričijo, mi pa kričimo še bolj. Sicer pa tu, na tem štadionu ... Potem ko so nam razveljavili zadetek, se je igra umirila. Po njihovem golu pa je bil to pravi Anfield, kar je nekaj povsem običajnega,« je dodal Guardiola, čigar moštvo zdaj za štiri točke zaostaja za vodilnim Arsenalom, medtem ko je Liverpool šele s tretjo zmago v sezoni zdaj osmi s 14 točkami zaostanka za vodilnimi topničarji, ima pa tudi tekmo manj.

Klopp je kmalu po vodilnem zadetku Salaha povsem izgubil živce in po dvoboju s stranskim sodnikom prejel rdeči karton, ko slednji glavnemu ni signaliziral za prekršek Bernarda Silve nad strelcem edinega gola.

Klopp: Oni samo gledajo, mi smo tisti, ki smo vpleteni

»Povsem sem izgubil nadzor in opravičujem se. Na koncu je bilo verjetno zasluženo, a do takšne situacije sploh ne bi smelo priti. To je bil najbolj očiten prekršek, kar sem jih kdajkoli videl, zgodil pa se je pred stranskim sodnikom, ki pa mu je bilo povsem vseeno. Bilo je očitno. Oni tekmo samo gledajo, mi pa smo vpleteni,« je po dvoboju dejal Klopp, čigar moštvo je po neprepričljivem uvodu v sezono zdaj povezalo dve navdušujoči zmagi – najprej s 7:1 na tekmi lige prvakov v Glasgowu proti Rangers, rezervist Salah se je izkazal z najhitrejšim hat-trickom v zgodovini tekmovanja, zdaj še nad prvaki, s katerimi so Liverpoolčani v minuli sezoni spet bili neverjetno bitko do zadnjih minut oziroma sekund zadnjega kola premier league.

Liverpool je medtem že obsodil petje »podlih pesmi, ki omenjajo tragedije na nogometnih štadionih«, kot so zapisali v taboru rdečih, kjer so bili šokirani nad vzkliki z gostujoče tribune. V prvem polčasu naj bi nekateri navijači ManCityja vzklikali »morilci« in »vedno žrtve, nikoli ni vaša krivda«, kar se navezuje na tragične smrti navijačev Liverpoola na štadionih Heysel in Hillsborough v letih 1985 in 1989. Navijači Liverpoola in Manchester Uniteda so se v preteklosti večkrat obkladali z omenjenimi zmerljivkami, Liverpoolčani so denimo omenjali münchensko letalsko nesrečo, v kateri je leta 1958 življenje izgubilo več članov ekipe rdečih vragov, sta pa velika rivala s skupnimi močmi v zadnjih letih tovrstno početje precej omejila.

Liverpool je tudi sporočil, da so na gostujoči tribuni odkrili napise, ki so omenjali tragedije. »Globoko smo razočarani in vemo, kakšen vpliv ima tovrstno obnašanje na družine, preživele in vse tiste, ki so povezani s takšnimi tragedijami. Sodelujemo s pristojnimi službami in združili bomo tudi moči z Manchester Cityjem, da bi storili vse, kar je v naši moči, da zagotovimo popoln izbris tovrstnih napevov iz nogometa,« so zapisali v taboru 19-kratnih državnih in 6-kratnih evropskih prvakov.