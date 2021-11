Srbi bi ugasnili luči, Hrvati v boj za narod svoj

Kvalifikacijski križemkražem za svetovno prvenstvo v Katarju je Špance in Portugalce usmeril na pravo pot, prvi so v četrtkovem večeru dobili celo nepričakovano gruzijsko darilo. Strelsko razigrani Rusi in Hrvati bodo jutri v Splitu odločili, kdo bo šel na mundial mimo obvoznice, v Lizboni Srbi pripravljajo črn scenarij za Cristiana Ronalda.

Najbrž niti španski selektor Luis Enrique ni verjel v čudež v Tbilisiju, kjer so Švedi z balkanskim bojevnikom Zlatanom Ibrahimovićem pokleknili brez izstreljenega naboja. Minimalna zmaga »​Furije« v Atenah je pomenila preobrat: zdaj imajo pred nedeljskim medsebojnim dvobojem v Sevilli prednost točke Španci.

Točka bo v nedeljo na svetem štadionu luči proti motiviranim Srbom dovolj Portugalcem. V Dublinu so se v svojem preračunljivem slogu izognili najhujšemu. Zdaj so žogico vrnili Srbom, ki bodo spočiti šli »na nož«. Na Irskem bi bilo, kar zadeva Portugalce vse v najlepšem redu, če ne bi vselej bridki Pepe uporabil ene od svojih veščin. S komolcem je udaril tekmeca in s svojo 14. izključitvijo v karieri Srbom dal vsaj malo možnosti za sanjski scenarij.

Na Poljudu v boj za narod svoj

Do nedeljskega prvega sodnikovega žvižga ob 15. uri bo nemiren spanec v hrvaškem in ruskem taboru. Raztegnjenih nasmehov so bili oboji po »trening« tekmah proti Malti in Cipru. Hrvati so v gosteh zabili sedem golov, Rusi doma šest. A na Poljudu bo drugačna tekma, Rusom pod taktirko nepremagljivega Valerija Karpina (njegova ekipa je dosegla pet zmag in enkrat igrala neodločeno, prav proti Hrvaški) zadostuje točka. Hrvati s kot lisica zvitim selektorjem Zlatkom Dalićem kot že ničkolikokrat doslej v zadnjem trenutku lovijo veliko tekmovanje. Doslej so bili vselej uspešni in tudi na Poljudu so svetovni podprvaki v vlogi favoritov.

»Pred mesecem bi bili vsi srečni, če bi imeli enako število točk in celo razliko v golih. Zdaj imamo resda slabšo razliko v golih, a prednost v točkah,« je pogled proti Dalmaciji usmeril Karpin. Dalić je na Malti že sestavljal taktiko za Rusijo. »Za takšne tekme živimo, tu štejejo čustva, domoljubje. Proti Madžarski in Sloveniji smo pokazali, da igramo še boljše v takšnem vzdušju. Če bi bilo mogoče, bi bilo na Poljudu 100.000 navijačev. Rusi niso bili boljši od Slovaške in Slovenije. Če bomo igrali kot na zadnjih šestih tekmah, ne dvomim o naši zmagi,« je povedal 55-letni Hercegovec.