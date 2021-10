Srbi merijo na dva kluba v Uefini ligi prvakov

Beograjska kluba Partizan in Crvena zvezda že več let uspešno nastopata v nogometnih pokalih pod dežnikom Uefe. Tudi v tej sezoni sta krenila uspešno – Zvezda po dveh zmagah kotira na vrhu skupine F evropske lige (Braga, Ludogorec, Midtjylland), Partizan pa po dveh zmagah na vrhu skupine B konferenčne lige (Gent, Flora, Anorthosis).



To je povzročilo dodaten skok Srbije na Uefini jakostni lestvici klubov. Na vrhu z največjim koeficientom pričakovano kotirajo Anglija, Španija in Italija, 11. je Ukrajina, 12. Srbija, 13. Belgija, 14. Švica, 15. Hrvaška, Slovenija leži na 30. mestu. Srbi se odkrito spogledujejo z 11. mestom, ki prinaša zelo veliko. Med drugim skoraj zanesljivo neposredno uvrstitev v ligo prvakov; če si bo evropski prvak zagotovil ligo prvakov 2022/23 v domačem prvenstvu, kar je zelo verjetno.

Pet klubov bi igralo pod dežnikom Uefe

Ob tem bi si zagotovili dodaten klub v kvalifikacijah za ligo prvakov, skupno pa pet klubov pod dežnikom Uefe. En klub – najbrž pokalni prvak – bi začel boj za evropsko ligo šele v zadnjem situ kvalifikacij, kar bi pomenilo, da bi si Srbija zagotovila enega predstavnika tudi najmanj v Uefini konferenčni ligi, kamor se uvrstijo poraženci dvobojev zadnjega kola kvalifikacij za evropsko ligo.

