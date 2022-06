Srbski desant na Stožice velik izziv za Boštjana Cesarja

V nadaljevanju preberite:

Največji nogometni objekt v Sloveniji naj bi pritegnil v nedeljo (20.45) približno 10.000 navdušencev, pri čemer nihče ne ve, kakšno bo razmerje sil na tribunah. Če upoštevamo apatijo zadnjih mesecev med Slovenci in obenem vse večjo evforijo med Srbi v domovini in diaspori, se odgovor ponuja sam. Okrog Stožic lahko pričakujemo številne avtomobile, registrirane na Dunaju, kjer živi velika srbska skupnost, v Celovcu, Münchnu in drugih mestih v Avstriji in Nemčiji.