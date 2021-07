Srčna Mura drago prodala kožo v Bolgariji

Mura je prikazala dober nogomet. FOTO: Voranc Vogel

Ludogorec : Mura 3:1 (1:0) Arena Ludogorec, gledalcev 5000, sodniki Di Bello, Tegoni in Vivenzi (Italija).

Strelci: 1:0 Sotiriu (4.), 1:1 Horvat (64.), 2:1 Manu (82.), 3:1 Cauly Souza (90.).

Ludogorec: Kahlina, Nedjalkov, Verdon, Plastun, Ikoko, Santana (od 65. Badji), Goncalves, Cauly Souza (od 90. Jankov), Tekpetey (od 46. Wanderson), Sotiriu (od 77. Manu), Despodov (od 90. Tchibota).

Mura: Obradović, Gorenc, Maruško, Karničnik, Šturm (od 85. Pucko), Kous (od 84. T. Cipot), Horvat, Kouter, Bobičanec, Klepač (od 85. Maroša), K. Cipot (od 58. Mandić).

Slovenskim prvakom ni uspelo. FOTO: Voranc Vogel

Nogometaši Mure so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v gosteh izgubili proti Ludogorcu z z 1:3 (0:1). Sobočani so na prvi tekmi z bolgarskim predstavnikom igrali 0:0.Izbranciso proti favoriziranemu Ludogorcu drago prodali kožo, a na koncu vendarle ostali brez nadaljevanja v ligi prvakov. Slovenski prvak bo evropsko pot nadaljeval v 3. krogu kvalifikacij evropske lige, tam se bo meril z litovskim Žalgirisom, ki je izgubil dvoboj 2. kroga kvalifikacij lige prvakov proti Ferencvarosu. Ludogorec pa v 3. krogu kvalifikacij lige prvakov čaka grški Olympiakos.Prvi polčas je minil v boljši igri Ludogorca v prvih 20 in zadnjih 15 minutah, vmesno obdobje pa je pripadlo Muri. Bolgari pa so povedli že v četrti minuti, ko jezadel za 1:0 z vrha kazenskega prostora. Sicer pa so domači poskusili tudi v šesti minuti, ko je strelobranil, pet minut pozneje pa jezgrešil od daleč. Prav Santana je poskusil tudi v 34. minuti, spet je bil na mestu Obradović, tako kot po poskusuv 44. minuti. Tik pred glavnim premorom je zgrešil še Sotiriu.Mura pa je nase opozorila predvsem med 25. in 29. minuto. Najprej jemočno sprožil, toda vratar Ludogorcaje dobro posredoval. Minuto pozneje je z leve strani žogo proti golu poslalin zadel prečko, v 29. minuti pa je sam v bližino gola na desni strani prišel, a je žogo poslal čez gol.V drugem polčasu je Mura začela pogumneje, v 59. minuti je imel Klepač priložnost, a na koncu ni prišel do pravega strela, Kahlina je pravočasno posredoval. V 64. minuti pa so se Sobočani vrnili v igro, ko je po podajiz desne strani v osrčju kazenskega prostora zadelTa je poskusil tudi v 79. minuti od daleč, toda žogo poslal čez gol. Minuto pozneje je bilo vroče tudi v Murinem kazenskem prostoru, ko ježogo izbil malce pred golovo črto.V 82. minuti pa so domači spet povedli,je zaključil iz bližine, potem ko je bil Kouter malce nepazljiv pred svojimi vrati in mu je Souza žogo odvzel. Pot v 3. krog so Bolgari potrdili v 90. minuti, ko je po protinapadu zadel Souza.