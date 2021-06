Čehi razočarani nad remijem, Hrvati veseli, da ostajajo v igri

Zadnji medsebojni obračun Češke in Hrvaške so na euru 2016 zaznamovali hudi izgredi na tribunah. Skoraj pravljično svetovno prvenstvo v Rusiji je kar malce zabrisalo spomin na dogodke iz Saint-Étienna, kjer so hrvaški navijači poskrbeli za eno od najbolj travmatičnih epizod v hrvaški nogometni zgodovini. Grozila je celo odpoved tekme, potem ko so, kot se je izkazalo pozneje, v organiziranem protestu proti Hrvaški nogometni zvezi in takratnemu podpredsedniku zveze Zdravku Mamiću nekateri navijači z uporabo pirotehničnih sredstev želeli izsiliti odpoved srečanja.



Češka in Hrvaška sta se tudi pet let kasneje v Glasgowu pomerili na drugi tekmi skupinskega dela, tokrat pa so bili v veliko boljšem začetnem položaju Čehi, ki so prvenstvo odprli z zmago nad Škotsko, medtem ko so Hrvati izgubili v Londonu s še eno gostiteljico tekmovanja Anglijo. Selektor Zlatko Dalić, ki je v očeh mnogih rojakov že davno pokuril vse kredite, ki jih prinaša srebrno odličje s SP, je na klopi pustil vezista Marcela Brozovića in v postavo po težavah s poškodbo vrnil branilca Dejana Lovrena, a veliko bolj napadalna postava z Josipom Brekalom na desnem krilu ni dala nič več od tiste, ki je bila razmeroma enakovredna, a skoraj povsem nenevarna v obračunu z Angleži.

Čehi na pragu napredovanja

V zaspanem vzdušju je bila na Hampden Parku temu primerna tudi predstava. Čehi so bili vseeno konkretnejši in ravno Lovren je v zaključku prvega polčasa zakrivil enajstmetrovko, ki jo je po prejetem udarcu v nos zanesljivo izvedel okrvavljeni Patrik Schick, strelec nepozabnega gola s sredine igrišča proti Škotski. »Kockasti« so sicer v drugem polčasu hitro izenačili prek Ivana Perišića, kot prvi Hrvat je zadel na štirih velikih tekmovanjih, a popolnega preobrata niso zmogli. Vozovnico za osmino finala bodo tako reševali v dvoboju s Škotsko.



»Škoda za neodločen izid. Menim, da smo prikazali več. Ko vidim, kako so igralci skakali in slavili, najbrž že slutijo, da so storili dovolj za napredovanje,« je v studiu časnika Blesk povedal nekdanji češki napadalec Ladislav Vizek. Hrvati so lahko po tekmi slavili zgolj Perišića in se že obračali proti tekmi s Škotsko, ki je v vsej svoji zgodovini še niso premagali.



»Moram biti iskren – danes je bilo res slabo. Moramo igrati precej bolje. Od (vratarja Dominika, op. a.) Livakovića pa do zadnjega igralca moramo vsi dati več. Zdaj moramo zmagati. Nekaj smo odigrali, a to ni to,« je bil za državno radiotelevizijo iskren Perišić, ki je v prepoznavnih črnih dresih preprečil nov črn dan za hrvaški nogomet in podaljšal upanje navijačev vsaj še do torka.





