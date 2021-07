Srečko Katanec je imel dovolj iraških obljub

Srečko Katanec ni več selektor iraške nogometne reprezentance. Novico je v videu, ki ga je na Twitterju objavila iraška nogometna zveza, pred nekaj dnevi potrdil kar sam nekdanji slovenski selektor.



»Hvala za podporo v zadnjih treh letih. Po mesecih spraševanja, kaj se dogaja, kaj je s plačami ... Pet, šest mesecev nisem prejel odgovora. Pogodba je bila prekinjena, ker je nogometna zveza ni spoštovala. Želel sem oddelati kvalifikacije. Ker ni bilo izplačila plač, je bila pogodba prekinjena. Vse ostalo, kar poslušate, ne drži,« je v videu dejal Katanec, ki je obenem reprezentanci zaželel vso srečo v prihodnosti.



Za plačilo dolgov se Katancu in njegovima pomočnikoma Alešu Čehu in Nihadu Pejkoviću ni treba bati, saj Svetovna nogometna zveza (Fifa) ščiti pogodbene obveznosti do selektorjev.



Sedeminpetdesetletni nogometni strokovnjak je Irak prevzel septembra 2018. Na 25 tekmah je slavil 14-krat in izgubil le štirikrat.

