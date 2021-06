Srečko Katanec ne bo potoval v Saudsko Arabijo

Začetek odločilnih bojev septembra

Ljubljančan uspešno deluje na klopi reprezentance Iraka. Foto Faisal Nasser/Reuters

Nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentanceje uspešno zaključil tudi drugi krog azijskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo čez leto in pol v Katarju., je zanesljivo osvojil drugo mesto v skupini z Iranom, Kambodžo, Hongkongom in Bahrajnom ter se prebil v tretji krog, ki bo določil potnike na mundial 2022.Iračani so v zadnjem kolu resda izgubili sosedski derbi z Iranom – slednjega vodi nekdanji trener Interblocka–, toda drugo mesto si je zagotovil že prej. Irak zdaj čaka na razplet žreba, v katerem bo sodelovalo 12 najboljših reprezentanc v Aziji., Irak pa kotira v tretjem jakostnem bobnu skupaj, s katero torej zanesljivo ne bo igral. Izžrebali bodo, najboljši dve iz vsake skupine bosta potovali v Katar 2022, tretjeuvrščeni se bosta pomerili za vstopnico v dodatne kvalifikacije.V prvem bobnu sta Japonska in Iran, v drugemin, v tretjem bobnuin, v četrtemin, v petem bobnuinter v šestem bobnuin. Prve tekme kvalifikacij bodo v začetku septembra, zadnje marca 2022.