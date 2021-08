Srečko Katanec ostal na vzhodu, po Iraku Uzbekistan

in njegovi sodelavci niso ostali dolgo brez službe po slovesu od iraške nogometne reprezentance. Našega najuspešnejšega selektorja so najeli Uzbekistanci. Katanec je že dopotoval v glavno mesto Taškent, kjer bo uredil še zadnje podrobnosti za prevzem reprezentance. V Katančevem strokovnem štabu sta tudi pomočnikainUzbekistan je pred Katancem vodil domačinpred njim pa sloviti Argentinec. Uzbekistan, 83. na lestvici Fifa (Slovenija 66.), je zadnjo kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo igral 16. junija in izgubil proti Saudski Arabiji z 0:3, s čimer je izgubil tudi vse možnosti za preboj v Katar.