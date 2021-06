Srečni Portugalci sklatili evropske prvake

Mlada reprezentanca Portugalske je prva finalistka evropskega prvenstva do 21 let v Sloveniji in na Madžarskem. V Mariboru je v Ljudskem vrtu z 1:0 (0:0) ugnala Španijo. Odločitev je padla v 80. minuti po avtogolu.Portugalska bo tako v tretjem finalu (1994, 2015) lovila prvo lovoriko v tej starostni kategoriji, medtem ko petkratni prvaki Španci in branilci naslova ostajajo brez devetega nastopa v velikem finalu. Ta bo na sporedu v nedeljo, 6. junija v Ljubljani, Portugalci pa se bodo pomerili proti zmagovalcu večernega obračuna med Nizozemsko in Nemčijo v madžarskem Szekesfehervaru.Po podaji v sredinoje žogo, ki je bila namenjena, nesrečno prek vratarja preusmerilza veselje portugalskih navijačev na tribunah Ljudskega vrta.Španci so nato vse sile usmerili v napad, a le redko prišli do zaključnega strela. Tako kot pred zadetkom tekmecev pa tudi v teh poskusih niso imeli sreče. Ta je tokrat poljubila drugo ekipo z Iberskega polotoka.