Štadion za dobrih 40 milijonov evrov

Hrvaška v svetu nogometa uživa visok ugled: na zadnjih dveh mundialih je bila na stopničkah – v Rusiji 2018 srebrna, v Katarju 2022 bronasta –, Dinamo se pogosto predstavlja v ligi prvakov, številni hrvaški asi igrajo po vodilnih evropskih klubih. Tuje goste v naši južni soseščini pa vedno znova preseneča spoznanje, da ni niti spodobnega štadiona v glavnem mestu niti kjerkoli drugje nacionalnega nogometnega centra, kot je denimo pri nas na Brdu pri Kranju.

V Zagrebu pa so le razgrnili razpis za gradnjo sodobnega objekta. Toda tu ne gre za načrtovani osrednji za tekme Dinama in hrvaške reprezentance, temveč za prostor kultnega objekta NK Zagreb v Kranjčevićevi ulici, kjer sta v nekdanji SFRJ pogosto gostovala Olimpija in Maribor.

Investicija štadiona za 11.163 gledalcev bo predvidoma 44 milijonov evrov, izvajalci, potem ko bo konec razpisa, pa se ga bodo lotili po načrtih družbe Sirrah Projekt iz Osijeka, ki je v tem slavonskem mestu sodelovala pri zdaj najbolj sodobnem štadionu v državi – Opus Areni.