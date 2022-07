Štajerci po receptu, ki je prinašal slastne evropske pogače

V nadaljevanju preberite:

Po prvih nekaj manj kot 95 minutah igre ni še nič odločenega. Tako bi bilo tudi, če bi Maribor pred tednom dni izkoristil katero od večjih priložnosti proti Šahtjorju iz Soligorska in v turško Sakaryo pripotoval z golom prednosti. »Vadili smo tudi enajstmetrovke. Ničesar ne smemo prepustiti naključju,« je povedal strateg Mariborčanov Radovan Karanović, ki ne skriva, da je v dokaj rednem stiku z nekdanjim športnim direktorjem kluba Zlatkom Zahovićem. Prav Zahovićev recept, začinjen s pragmatizmom in disciplino, je Mariboru prinesel največje uspehe v minulem desetletju, le da glavnega »kuharja« že več kot dve leti ni v klubu. Bo Karanović znal unovčiti zlata vredne nasvete in popeljati štajerski ponos še bližje evropskemu raju?