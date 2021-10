Stara rivala z mladimi močmi prvič po letu 1984 odločata o lovoriki

Vedno sem ga podpiral. Jasno je, da je Francija z Mbappejem boljša.

Didier Deschamps, selektor Francije

Kylian Mbappe (desno) je s 50. nastopom za reprezentanco vzel rekord Karimu Benzemaju kot najmlajši s tem dosežkom. FOTO: Franck Fife/AFP



Na tekmeca se ne ozirajo

Imamo 40–50 nogometašev, ki bi si zaslužili igrati.

Luis Enrique, selektor Španije

Verjetni postavi: Španija (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Laporte, Garcia, Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Sarabia, Pino; trener: Luis Enrique.

Francija (3-4-3): Lloris; Kounde, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Rabiot, T. Hernandez; Mbappe, Benzema, Griezmann; trener: Didier Deschamps.

Ko so se leta 1984 udarili v finalu evropskega prvenstva, so Francozi zigrali najlepši nogomet, Španci pa so se zanašali na vratarja. Platini je nato s prostim strelom po napaki Arconade dosegel še vedno rekordni deveti gol na turnirju in popeljal galske peteline do naslova. Dobrih 37 let pozneje se bosta sosedi spet udarili za mednarodno lovoriko, a v drugačnih vlogah.Francoski selektorje po sanjskem preobratu in zmagi v polfinalu nad Belgijo s 3:2 že predal bitko za posest žoge, a ne tudi vojne za zmago v finalu lige narodov. Francozi so se igrali z ognjem in v Torinu ob polčasu zaostajali z 0:2, nato pa na krilihin (predvsem)izenačili in v zaključnih 30 minutah tekme povsem preobrnili rezultat za končno zmago po zadetku. »Moramo poskusiti prevladovati. A ne vem, ali v tem trenutku obstaja takšna ekipa. To bo drugačna tekma, Španija zna s prevlado in posestjo utruditi tekmece,« je Špancem pobudo očitno že prepustil Deschamps.Njegova ekipa, ki je pragmatično osvojila že naslov svetovnih prvakov, je razočarala na letošnjem euru z izpadom v osmini finala. Obramba je očitno še naprej daleč od granitne, galski petelini se zanašajo na hitrost in zmaga nad Belgijo je v ospredje spet potisnila najhitrejšega med vsemi, Mbappeja, ki je z golom in podajo na 50. nastopu v dresu z državnim grbom utišal kritike. V Milanu se bo lahko jutri (20.45) dokazoval še proti državi, v kateri bi lahko že poleti zaigral v dresu madridskega Reala.»Vedno sem ga podpiral. Na euru je imel tudi težave s poškodbo, a jasno je, da je Francija z Mbappejem boljša,« je dodal Deschamps. Mbappe je potrdil, da je prišlo v slačilnici med polčasom do »'resnega pogovora', ki je očitno deloval. »Zdaj nas čaka finale – če narediš vse to in na koncu ne zmagaš, te to gotovo razočara. Obožujem takšne tekme, ki so polne pritiska,« je povedal 22-letni as.Kritikom je za lep čas zaprl usta tudi španski selektor. Po tem, ko je bil kljub mlačni javni podpori z reprezentanco na pragu uvrstitve v veliki finale na letošnjem euru – Španci so v polfinalu zasenčili Italijo, a nato izpadli po enajstmetrovkah –, si je nov dvoboj z evropskimi prvaki v Milanu drznil začeti s šele 17-letnim vezistom. Zadel je v polno, najnovejši biser nogometne šole Barcelone je odigral odličen dvoboj, Španija pa je z golomapremagala Italijane z 2:1.»Enrique mi zaupa od prvega dne, smo kot družina in to se vidi tudi na igrišču, kjer je opazen njegov podpis. Ne razlikuje se preveč od Pepa Guardiole,« je dejal napadalec Manchester Cityja.»Želimo vztrajati pri naši igri ne glede na tekmeca. Imeti žogo, priložnosti, tvegati, kazati pravi odnos in biti pogumni. Imamo pa 40–50 nogometašev, ki bi si zaslužili igrati,« je nad bazenom igralcev, še vedno ni nikogar iz vrst Reala, navdušen Enrique. Na klopi Barçe je iz šampionske ekipe leta 2015 iztisnil zadnji osvajalski pohod, zdaj postavlja temelje nove španske ere, ki se sploh ne zdi več tako oddaljena. Štadion San Siro, na katerem so se številni nogometaši upokojili s 40 leti, se bo tokrat zibal v modernejših ritmih.