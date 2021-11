Šteje oboje: Tottenham igra za vrh lestvice, Mura za čast

Nogometaši Mure bodo v četrtek ob 18.45 v Ljudskem vrtu gostili angleški Tottenham. Prvi favorit skupine G v konferenčni ligi bo v Mariboru igral v sklopu 5. kola novoustanovljenega tekmovanja Uefe. Če se Angleži borijo za prvo mesto v skupini, pa Mura pod vodstvom trenerja Anteja Šimundže igra bolj ali manj le še za čast.

Slovenski državni prvak je po štirih krogih še brez točke, vodi pa Rennes z 10 točkami, Tottenham jih ima sedem, Vitesse pa šest. Mura je doslej dosegla dva zadetka, prejela pa jih je deset. Kar polovico teh ji jih je zabil četrtkov tekmec v Londonu na prvi medsebojni tekmi (5:1), od tega tri napadalec Harry Kane, kar so za slovitega strelca edini trije zadetki v dosedanjem delu te lige.

Mura nazadnje igrala 7. novembra

Slednji bo tudi v četrtek velika grožnja slovenskemu klubu, ki na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih ni zmagal, zadnjo tekmo pa igral 7. novembra, saj mu je konec tedna zaradi okužb z novim koronavirusom odpadla še ligaška tekma z Olimpijo. Pripravljenost Prekmurcev je vprašljiva, volja po dobrem odporu in tako želenem prvem evropskem točkovnem izkupičku pa ne.

V londonskem taboru, ki je v nedeljo pod vodstvom Antonia Conteja zmagal v prvenstvu, ko je »padel« Leeds, sicer merijo na prvo mesto v skupini, saj veljajo za enega glavnih favoritov tekmovanja, a po drugi strani v teh dneh razmišljajo tudi o drugih vidikih.

Nogometaši Mure med zadnjo tekmo s francoskim Rennesom. FOTO: Jože Suhadolnik

Nenazadnje so danes objavili več kot 95 milijonov evrov težko izgubo za poslovno leto, ki se je končalo junija 2021, dolgovi pa so narasli na 841 milijonov evrov (odplačevanje do leta 2051). V klubu pravijo, da je to tudi posledica pandemije novega koronavirusa, ki je udarila v času, ki za klub ni ugoden, saj odplačuje tudi svoj nov moderen stadion, ki ga je odprl leta 2019.

Kljub temu imajo v klubu, po Transfermarktu vrednem 697 milijonov evrov (Mura 7,53), smele načrte za prihodnost in tudi sredstva že za januarske okrepitve. Trenutno sicer nimajo veliko težav v kadru, poškodovana sta Cristian Romero, ki proti Muri ne bo igral, in Giovani Lo Celso, ki je vprašljiv za tekmo, ki jo bodo sodili Portugalci Antonio Emanuel Carvalho Nobre, Pedro Ribeiro in Nelson Filipe Vila Pereira.

Aktivni tudi Valenčič, Kurtić in Popović

V konferenčni ligi je sicer po štirih kolih jasno, da ob Muri možnosti za prvi dve mesti nimajo več niti Lincoln Red Imps, Omonia, Kairat, CSKA Sofija, HJK Helsinki Filipa Valenčiča in Alaškert. Napredovanje pa so si že zagotovili Maccabi Tel Aviv, Linz, Gent, Karabah in Basel.

V lovu na vsaj drugo mesto ostaja Jasmin Kurtić s Paokom, ki bo gostoval pri Slovanu iz Bratislave, malo možnosti pa še ostaja tudi Anorthosisu iz Famaguste, ki bo z Denisom Popovićem gostil Genk. Mura bo svoj prvi evropski skupinski del končala 9. decembra v Arnhemu pri Vitesseju.