Sterling brez ovinkarjenja: V tem trenutku sem naklonjen odhodu

V pogovoru na dogodku časnika Financial Times je Raheem Sterling brez dlake na jeziku spregovoril o trenutni situaciji v taboru Manchester Cityja, kjer je že v minuli sezoni igral veliko manj od pričakovanj. Po tem, ko je na euru 2020 prikazal nekaj odličnih predstav, pa se zdi, da še vedno ne uživa popolnega zaupanja trenerja Josepa Guardiole.

»Če bi se ponudila priložnost za odhod drugam, bi bil temu v tem trenutku naklonjen. Moral bi se naučiti kakšnega jezika. Zelo sta mi všeč francoski in španski naglas,« je še nagajivo dodal Sterling, ki je pod taktirko Guardiole zdaj redno na klopi in v igro prihaja šele v drugem polčasu. V tej sezoni je začel le štiri tekme in dosegel vsega en gol. Pogodbo ima sklenjeno do junija 2023, v preteklosti pa so ga že povezovali z madridskim Realom in Barcelono.

»Kot angleški nogometaš je premier league vse, kar poznam. Vedno sem vedel, da bom nekega dne najbrž rad zaigral v tujini, da bi videl, kako se spopadem s takšnim izzivom," še dodaja 26-letni as, ki se je izbrusil v nogometni šoli londonskega Queens Park Rangers, na veliki evropski oder pa je stopil kot član Liverpoola.