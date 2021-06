Sterlingov trenutek: prvi gol na velikih tekmovanjih za zmago nad Hrvaško

Sterling mož odločitve

Stara znanca sta se pred tekmo na Wembleyju zavedala, da bi lahko razplet dvoboja v severnem Londonu že usodno vplival na razplet turnirja. Sploh Angleži v očeh kritične domače javnosti nikoli nimajo »pravice« niti do najmanjšega spodrsljaja, kljub temu pa se je selektorob težavah v zadnji vrsti pogumno odločil za. Soigralecpri madridskem Atleticu je zaigral na zanj nenavadnem položaju levega bočnega branilca.je v boj poslal bolj »tekaško« postavo in v konico napada namestopostavil, medtem ko je na levem boku obrambe priložnost le nekaj dni po svojem prvem (neuradnem) nastopu med člani dočakal 19-letniAngleži so na s soncem obsijanem Wembleyju začeli silovito inje našel, ki je po dobrih petih minutah prišel do neoviranega strela z levico ob Gvardiolu.je bil že premagan, žoga pa je, tudi po zaslugi rahlega dotika Gvardiola, zadela vratnico. Sterling je bil naslednji, ki je ušel nepozorni hrvaški obrambi v osmi minuti, toda ob prodoru pred Livakovića je predolgo okleval in ustavil ga je. Raburljivih uvodnih deset minut je z močnim volejem z roba 16-metrskega prostora zaokrožil, ki pa ni uspel presenetiti Livakovića. Hrvati so do polovice polčasa vendarle umirili tekmece, ki so do tedaj »leteli« tudi na krilih dobro razpoloženih domačih navijačev. A kaj več od povsem ponesrečenega volejav 27. minuti si gostje niso pripravili.Do konca polčasa so gledalci nato spremljali uspavanko, v 43. minuti je sicer Perišić z glavo v živem zidu odlično ustavil nevaren prosti strel Trippierja, ki je bil na dobri poti proti mreži. V drugem polčasu so Angleži, morda tudi načrtno, od začetke prepustili pobudo Hrvatom, nato pa v 57. minuti usodno udarili: Philips je v prostoru idealno zaposlil Sterlinga, ki je kljub trčenju s hrvaškim branilcem spravil žogo mimo Livakovića in začel noro slavje na tribunah.»Prihaja domov, nogomet prihaja domov,« so privrženci Anglije, ne prvič v nedeljskem popoldnevu, začeli prepevati ponarodelo pesem eura 1996. Nekaj napadov kasneje bi glasnost že lahko dosegla oglušujočo raven, če bi do tedaj precej nevidni kapetanna oddaljenejši vratnici izkoristil predložek z levega boka, a je z nekaj metrov zgrešil cilj in grdo trčil v vratnico., junak finala lige prvakov, je v 67. minuti lepo pomeril s prostega strela, a za las zgrešil cilj, na žogi pa je bil tudi Livaković. Dalić je nato v lovu na vsaj izenačenje aktiviral tudiin, odgovor angleške klopi sta bilain 17-letni, ki je podrl rekord kot najmlajši angleški reprezentant z nastopom na velikem tekmovanju.Dalić je v obupnih poskusih v lovu na vsaj točko v igro poslal še. V štiriminutnem sodnikovem dodatku igralnega časa so angleški navijači že proslavljali zmago, kar se jim ni vrnilo kot bumerang, vratarpa je zlahka polovil vse žoge, ki so priletele v njegov kazenski prostor.»Res je bilo toplo in to se nam je poznalo. Rezultat je izvrsten in zadovoljen sem s svojo predstavo,« je po tekmi dejal eden največjih angleških junakov, vezist Leeds Uniteda Philips. »Še dve tekmi skupinskega dela sta nam ostali in prikazati moramo ravno takšni, če ne boljši predstavi. Takoj ko sva nehala proslavljati (s Sterlingom, op. a.), sem se zavedel, da sem ga uspel s podajo zaposliti prvič, odkar sva skupaj v reprezentanci,« je dodal Philips.