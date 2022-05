Stevena Gerrarda so klicali vsi, le Jürgen Klopp ne

V nadaljevanju preberite:

Le še dober teden klubskega nogometa v sezoni 2021/22 je pred nami, seveda z vrhuncem prihodnjo soboto, 28. maja, ko bo Real Madrid osvojil 14. ali pa Liverpool svoj sedmi naslov v ligi prvakov. Če so Madridčani prvenstvo že pred časom lahko postavili na stranski tir, pa se Liverpoolčani do zadnjega diha borijo za državni naslov. Odločalo bo zadnje kolo, rdečim pa mora na pomoč priskočiti tudi ikona kluba Steven Gerrard. V še boljšem položaju kot Manchester City v Angliji je AC Milan v Italiji, rdeče-črni potrebujejo zgolj točko, da bi iztrgali scudetto iz rok mestnega tekmeca Interja in se na italijanski prestol povzpeli prvič po letu 2011. Berlin bo že nocoj gostil nemški pokalni finale, Kevin Kampl se vrača na olimpijski štadion, kjer bo imel njegov Leipzig novo priložnost v boju za zgodovinsko lovoriko, a podobne načrte in zmenek z zgodovino ima tudi Freiburg.