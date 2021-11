Stevie in Xavi že zmagujeta, Zizou še čaka

V nadaljevanju preberite:

Dva velika nogometaša sta ta konec tedna vodila prvi tekmi v elitnih evropskih prvenstvih: Steven Gerrard, ki je zadnja tri leta in pol preživel v Glasgowu, je sedel na klop Aston Ville in jo popeljal do krvavo potrebne zmage v premier league, podobno pomembne tri točke je v žep pospravil Xavi Hernandez, ki je zmagovito debitiral na klopi »svoje« Barcelone. ​Samir Handanović je z Interjem prekinil nepremagljivi niz Napolija, ki tako ni izkoristil spodrsljaja AC Milana v Firencah, obema se je tako na lestvici močno približal branilec naslova s svojim slovenskim kapetanom. Legionarji? Jan Mlakar se je z golom v 98. minuti zapisal v zgodovinske knjige hrvaškega nogometa, saj je odločil jubilejni 100. jadranski derbi z Rijeko v korist Hajduka, tudi okužba z novim koronavirusom pa ni upočasnila strelskega ritma Luke Zahovića. Miha Zajc odigral več kot 100 minut istanbulskega derbija med Fenerbahčejem in Galatasarayem ter slavil dramatično zmago.