Stojanoviću se ni izšlo, na obzorju derbi Manchester United vs. Roma

Tako kot v polfinalu nogometne lige prvakov bosta tudi v polfinalu evropske lige zaigrala dva angleška kluba. Arsenalu na prvi tekmi v Londonu ni uspelo streti praške Slavije, toda na povratni tekmi je pokazal, da je boljši tekmec, zmagal je s 4:0. V polfinalu se bo meril z Villarrealom, ki je še drugič premagal zagrebški Dinamo, tokrat z 2:1. Petar Stojanović je za Dinamo igral od 62. minute.



Tudi Manchester United je proti Granadi zabeležil drugo zmago, po zmagi z 2:0 v Granadi je z istim izidom zmagal tudi na Old Traffordu. V polfinalu bo njegov tekmec Roma, ki se je na domačem stadionu z Ajaxom razšla z izidom 1:1, prvo tekmo pa je dobila z 2:1. Nizozemci so zabili prvi gol, končni izid 1:1 pa je v drugem polčasu postavil napadalec Edin Džeko.



Četrtfinale evropske lige :

Villareal : Dinamo Zagreb 2:1, naprej Villarreal s 3:1

Slavija Praga : Arsenal 0:4, naprej Arsenal s 5:1

Manchester United : Granada 2:0, naprej ManUtd s 4:0

Roma : Ajax 1:1, naprej Roma s 3:2



Polfinalna para (29. 4. in 6. 5.) :

Manchester United – Roma

Villarreal - Arsenal

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: