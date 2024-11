Lepa gesta Nemcev, ki so jim Madžari malce pokvarili večer

Z današnjimi tekmami zadnjega kola se je končalo predtekmovanje v nogometni ligi narodov. Tokratni dvoboji niso več neposredno odločali o četrtfinalistih, vsi so bili znani že včeraj. V najmočnejši ligi A sta se Nemčija in Madžarska razšli z neodločenim izidom 1:1. Z enakim rezultatom se je končala tudi tekma Bosna in Hercegovina – Nizozemska.

Že včeraj je bilo jasno, da sta zadnja četrtfinalista lige narodov Hrvaška in Danska, ki sta se pridružila Franciji, Nemčiji, Italiji, Portugalski, Španiji in Nizozemski. Nemčija, ki je v prejšnjem kolu kar s 7:0 odpihnila BiH, je gostovala na Madžarskem. Gostitelji so prvo medsebojno tekmo z Nemci izgubili z 0:5, danes pa je bilo na koncu 1:1.

Nemci so po izenačenem prvem delu v nadaljevanju najprej dosegli gol iz prepovedanega položaja, potem pa še regularnega (Felix Nmecha) v 76. minuti. Ko je že kazalo na minimalno zmago, je Robin Koch v sodnikovem dodatku v kazenskem prostoru igral z roko, po ogledu posnetka so Madžari dobili enajstmetrovko, ki jo je unovčil Dominik Szoboszlai.

Že pred tekmo je nemška ekipa poskrbela za lepo gesto in Madžarom predala dres za pomočnika trenerja tekmecev Adama Szalaija. Ta se je v soboto pred tekmo z Nizozemsko zgrudil ob robu igrišča, po zdravniški pomoči pa okreva v bolnišnici. Nemci so mu podarili dres z njegovim imenom in podpisi vseh reprezentantov.

Reprezentanca BiH se je od elitne skupine poslovila na domačem terenu, v dvoboju z Nizozemsko pa iztržila šele drugo točko. Gostje je v vodstvo popeljal Brian Brobbey v 24. minuti, izenačil je Ermedin Demirović v 67.

Ukrajinci premagali Albance

V skupini B1 je Albanija doma izgubila z Ukrajino z 1:2, z enakim izidom je Češka premagala Gruzijo. V skupini B4 pa je Wales s 4:1 premagal Islandijo, prvo zmago je dosegla Črna gora, ki je ugnala Turčijo s 3:1.

Znani so tudi možni tekmeci Slovenije v boju za obstanek v ligi narodov B. To so drugouvrščene reprezentance iz lige C Slovaška, Armenija in Bolgarija, četrta ekipa pa bo znana do petka, ko bo Uefa za zeleno mizo določila razplet tekme med Romunijo in Kosovom. Nogometaši slednjega so v prejšnjem kolu zapustil igrišče v 93. minuti pri zaostanku 0:3. Žreb, ki bo Sloveniji namenil tekmeca v dodatnih bojih za obstanek v ligi B, bo v petek.

Tekme za obstanek oziroma napredovanje ter četrtfinalni dvoboji bodo na sporedu marca prihodnje leto.