Stroj za gole požugal mestnim tekmecem: Prihajamo!

Torkov večer je bil tudi za serijskega strelca, kot je Erling Haaland, nekaj posebnega. Manchester City je v pokalu angleške nogometne zveze premagal prvoligaša Luton s 6:2, prvih pet golov za aktualne angleške prvake (in branilce naslova v pokalu FA) je dosegel Haaland.

Norvežan se je 31. januarja vrnil po poškodbi stopala in je zdaj očitno ujel pravo strelsko formo. Drugič v letu in pol je za City dosegel 5 golov na isti tekmi, prvič lani v ligi prvakov proti Leipzigu (7:0), postal je prvi v zgodovini sinje modrih z dvema tekmama s petimi zadetki. V sezoni in pol, kolikor brani barve angleškega velikana, je zanj to že osmi hat-trick. Še bolj pa Pepa Guardiolo lahko veseli naveza s Kevinom de Bruynejem, ki je bil podajalec pri prvih štirih zadetkih Haalanda.

»Erling je zelo vroč in Kevin … Kevin potrebuje igralce, kot je Erling in obratno. Erling s svojim odkrivanjem v praznem prostoru je odlična tarča za Kevina, ki je eden najmanj egoističnih napadalcev v Evropi. Naveza je bila perfektna,« je bil zadovoljen Guardiola, Haaland pa je dodal: »Po poškodbi sem potreboval nekaj časa, da sem ujel ritem, zdaj pa se spet počutim odlično. Prihajamo! Pred nami so zanimivi časi.«

Haaland je zdaj že pri 79 zadetkih na 83 tekmah za City, pri 16-ih je asistenco prispeval De Bruyne. Norvežan je postal tudi prvi, ki je v FA pokalu za moštvo iz prve lige dosegel pet zadetkov po Georgu Bestu leta 1970.

Odlična forma napadalnega dvojca Cityja je razlog za optimizem na modri strani Manchestra, v rdeči polovici pa so pred nedeljskim mestnim derbijem (16.30) lahko še bolj v skrbeh.