Stroški nasilja 44 milijonov evrov na leto

Nasilje nogometnih navijačev v Nemčiji na leto povzroči stroške v višini 44 milijonov evrov, je izračunal Institut za gospodarske raziskave (Ifo) iz Münchna. Ifo je analiziral podatke nemških lokalnih skupnosti med leti 2011 in 2015, iz katerih je razvidno, da je to obdobje policijo, državno tožilstvo in sodišča stalo kar 194 milijonov evrov.

V štirih letih in pol so v Nemčiji zabeležili 38.268 napadov in izgredov, povezanih z nogometom, še pravijo na Ifu. Posebej pa nasilje poraste vsakič, ko so na sporedu lokalni derbiji. »Na dan nogometnih tekem od prve do tretje lige je v mestih 21,5 odstotka več nasilja, kot sicer povprečno na dan,« je povedal direktor Ifa Helmut Rainer.

Obdelali predvsem policisko statistiko

»Žrtve napadov so v glavnem mladi moški stari od 18 do 29 let. Vsaj petina nogometnega nasilja pa je povezanega z napadi na policiste. Pri tem sprožilec nasilja ni dogodek na tekmi ali pa izid tekme, ampak želja, da se posamezniki dokažejo znotraj navijaških skupin,« je še dejal. Ifo je v svoji študiji podrobno obdelal policijsko statistiko iz omenjenega obdobja.