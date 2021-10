Sturm kot Mura, PSV je polnil mrežo

Jasmin Kurtić je igral 68. minut. FOTO: Paok



Paok z Jasminom Kurtićem le do točke

V evropski ligi skupini B jez glavo zadel v 55. minuti, ko je zmanjšal zaostanek na 1:2. Malce pred njim je gol za goste dosegel, ki je na svoji 14. evropski tekmi v dresu PSV prispeval deseti gol, ob tem pa ima še štiri podaje. PSV je v Gradcu dosegel štiri gole, lansko poletje pa je v kvalifikacijah za evropsko ligo v soboški Fazaneriji zabil pet golov (5:1). Derbi skupine med Realom Sociedadom in Monacom se je končal z 1:1. PSV in Monaco sta na vrhu skupine s po štirimi točkami.V skupini D pa je igral še en slovenski reprezentant,je s Fenerbahčejem gostil Olympiacos in izgubil z 0:3. Zajc je v igro vstopil v 70. minuti. Grki vodijo v skupini s šestimi točkami, drugi je Eintracht s štirimi, nove tri je slednji vpisal danes z zmago 1:0 v Antwerpnu.Ferencvaros, ta je igral celo tekmo, je v skupini G gostil Betis in izgubil z 1:3, še huje jo je skupil Celtic proti Bayerju Leverkusnu, slednji je namreč v gosteh slavil s 4:0. Betis in Bayer imata po šest točk.V skupini H pa je dunajski Rapidgostoval pri West Hamu. Favorizirani Londončani so zmagali z 2:0,insta bila strelca. Visoko zmago v gosteh pa je vpisal zagrebški Dinamo, ki je s 3:0 slavil pri Genku.je dvakrat zadel z bele točke. West Ham je na vrhu skupine z dvema zmagama, sledita Dinamo in Genk (3 točke), Dunajčani pa so še brez točke.Slovenski napadalecje s HJK Helsinki v 2. krogu konferenčne lige v gosteh premagal Alaškert s 4:2, enega od zadetkov je dosegel tudi Slovenec.V skupini A je finska zasedba prvi polčas končala z 1:1, v 57. minuti pa je Valenčič poskrbel za vodstvo z nizkim, natančnim strelom. Finci so zdaj pri treh točkah, po eno več imata LASK iz Linza in Maccabi Telv Aviv, ki sta igrala 1:1.Manj uspešen je bilz Anorthosisom. Ciprčani, pri katerih je Popović igral od 59. minute, so gostovali v Gentu in izgubili z 0:2. Na drugi tekmi skupine je Partizan z 2:0 ugnal Floro. Tako Partizan kot Gent imata po šest točk.Paok je zv skupini F gostil Slovan Bratislavo in igral 1:1, oba gola sta padla v prvih 15 minutah. Kurtić je igral od 68. minute. Grki so zdaj pri štirih točkah, dve več ima København, ki je tokrat s 3:1 premagal Lincoln Red Imps.