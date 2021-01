Super Mario po naslov z Milanom

Le še današnji formalni zdravniški pregled ločiod prestopa k vodilnemu italijanskemu klubu v serie A Milanu. Hrvaški nogometni zvezdnik, ki je lanskega januarja zapustil Juventus in šel po zaslužek v Katar, kjer pa ni dolgo zdržal, je že včeraj dopotoval v lombardijsko prestolnico.Z rdeče-črnimi bo 34-letni Mandžukić sklenil pogodbo do junija, kar mu bo navrglo 1,8 milijona evrov plače, če bo po koncu sezone prišlo do dogovora za še eno sezono, pa bo njegova letna plača znašala 3,6 milijona €.Milan bi s prihodom Hrvata iz Slavonskega Broda imel z naskokom najstarejši napadalni dvojec., ki je po materi prav tako Hrvat, je star že 39 let.Podobno kot Ibra, ima tudi »Super« Mario za seboj izjemno kariero. Celo boljšo, saj je Mandžukić z Bayernom leta 2013 osvojil ligo prvakov (v finalu proti dortmundski Borussii je bil tudi strelec v zmagi z 2:1), Hrvaško pa igral v finalu svetovnega prvenstva. Mandžukić je doslej igral za Zagreb, Dinamo, Wolfsburg, Bayern, Ateltico Madrid, Juventus, Al Duhail.Milan bo danes v Cagliariju (20.45) igral zadnjo tekmo 18. kola.