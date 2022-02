Super veterani kličejo na pomoč mlajše kolege

Brez starca ni udarca! Tako preprosto je to v nogometu, kjer niti pri veteranih ne ugaša strast po igri in zmagah. Čeprav telo ne zmore več tega, kar je zmoglo pred desetletji, glava in srce ne popuščata. In prav zato je čudovito spremljati zanos veteranskih ekip pri njihovi redni rekreaciji in željo po zmagi na prijateljskih oziroma revijalnih tekmah. In da ne bo pomote: še zdaj se zlahka opazi, kdo je (bil) mojster in kdo še vedno veliko da na telesno pripravljenost. Preverili smo veteranske zasedbe v klubih, ki so v samostojni Sloveniji osvajali naslove državnih prvakov. V prihodnjih dneh sledi drugi del.