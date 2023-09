Superpokal v Varšavi, Albanec novi podpredsednik Uefe

Evropska nogometna zveza (Uefa) je sporočila, da bo naslednja izvedba evropskega superpokala na osrednjem poljskem stadionu v Varšavi. Odločitev je krovna zveza sprejela na zasedanju izvršnega odbora na Cipru, na katerem so med drugim določili gostitelje nekaterih tekmovanj v mlajših kategorijah in izbrali novega podpredsednika Uefe.

Za Varšavo bo to druga velika evropska klubska tekma na novem nacionalnem štadionu, leta 2015 je bil tam že finale evropske lige, ko je Sevilla premagala Dnipro. Pred tem pa je bil štadion, ki so ga odprli pred 11 leti, tudi eno od prizorišč skupnega evropskega prvenstva Poljske in Ukrajine leta 2012.

Uefa je tudi nekoliko omilila prepoved nastopanja za ruske ekipe in reprezentance, ki jo je sprejela po ruskem napadu na Ukrajino februarja lani. Zdaj bodo ruski nogometaši pod določenimi pogoji lahko nastopali na mednarodnih tekmah, a izjema velja le za mlajše selekcije do 17 let.

Uefa je sporočila, da bo preučila možnosti, kako bi ti reprezentanci v moški in ženski konkurenci naknadno vključili v tekmovanja, čeprav so žrebe že opravili brez Rusije. Na tekmah ti igralci sicer ne bodo smeli uporabljati nacionalnih simbolov, zastav in himne, tekem pa tudi ne bodo smeli igrati v Rusiji. Za vse druge klube in reprezentance prepoved nastopanja ostaja, dokler bo trajala vojna v Ukrajini, je poudarila Uefa.

"Uefa s prepovedjo nastopov za članske ekipe Rusije dokazuje svojo odločenost in trdno stališče proti nasilju. Ostala bo v veljavi, dokler ne bo miru. A s prepovedjo nastopov mladim kršimo njihove pravice in jih diskriminiramo. Ponujamo jim možnost, da se merijo s svojimi vrstniki in s tem možnost za boljšo in lepšo prihodnost," je o tej temi za spletno stran zveze dejal predsednik Aleksander Čeferin.

Uefa pa je tudi določila novega podpredsednika. Namesto Španca Luisa Rubialesa, ki je odstopil s tega položaja po odmevni aferi s poljubom po koncu finalne tekme ženskega svetovnega prvenstva, bo odslej v tej vlogi Albanec Armand Duka.