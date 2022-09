Švedi potrebujejo pomoč, poškodovani Ibra pa razmišlja o filmih

Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović v letošnji ligi narodov ne igra za reprezentanco, ki jo v torek zvečer v Stockholmu čaka odločilni obračun za obstanek na drugi ravni tekmovanja proti Sloveniji. Medtem, ko napadalec AC Milana še okreva po težji poškodbi, zaradi katere v novi sezoni še ni odigral niti ene tekme, je luč sveta ugledal napovednik novega filma o priljubljenih stripovskih junakih Asterixu in Obelixu, v katerem bo zaigral tudi kmalu 41-letni Ibra.

»Iskal sem nekoga z veliko osebnostjo in aroganco. Igra Cezarjevega najljubšega poveljnika (Antivirus, op. a.),« je časnik Aftonbladet citiral režiserja Guillauma Caneta, ki bo na platnu tudi upodobil Asterixa. »Živela, Francija,« pa je na družabnih omrežjih poleg priloženega napovednika zapisal Ibrahimović, ki bo v filmu očitno prikazal tako svoje znanje borilnih veščin kot tudi nogometa.

Na Švedskem bo premiera filma 10. februarja 2023, Ibrahimović pa se bo (je) tako pridružil številnim znanim športnikom, ki so jim ponudili bolj ali manj vidne vloge v znani seriji filmov, v kateri so že nastopali denimo nekdanji francoski nogometaš Zinedine Zidane, nekdanji francoski košarkar Tony Parker in nemški dirkač Michael Schumacher.