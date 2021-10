Svetovno prvenstvo na dve leti? To ne bi imelo smisla

Svetovna nogometna zveza (Fifa) kljub nasprotovanju večine deležnikov v nogometni družini nadaljuje s pripravami na spremembo režima organizacije mundiala. Tega od leta 1930 organizirajo vsaka štiri leta, predsednik Fife Gianni Infantino želi spremeniti frekvenco na dve leti, začenši z letom 2028.

Med ostrimi kritiki te ideje so tako rekoč vsi nogometaši na svetu – izjema so t. i. legende Fife, ki sodelujejo s krovno hišo –, med zadnjimi se je oglasil tudi hrvaški as Luka Modrić.

Mundial je edinstven ravno zato, ker ga igramo vsaka štiri leta

»Svetovno prvenstvo na dve leti zame ne bi imelo smisla. Mundial je edinstven ravno zato, ker ga igramo vsaka štiri leta. Ne bi želel dveletne frekvence. Toda, kot ste rekli tudi novinarji: nogometašev nihče nič ne vpraša,« je zatrdil hrvaški reprezentant v majici madridskega Reala, tudi prejemnik prestižnega priznanja zlata žoga.

Modrić je komentiral možnost kandidature svojega soigralca Karima Benzemaja za letošnjo zlato žogo: »Obstaja več kandidatov, Karim je gotovo eden od njih. To si je zaslužil tako z letošnjimi igrami kot z dolgoletnim vrhunskim igranjem nogometa. Navsezadnje je v majici Francije osvojil tudi ligo narodov, kar v glasovanju gotovo šteje.«