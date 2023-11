Temperatura 50 stopinj? Savdijci lahko priredijo SP 2034 tudi poleti

Savdska Arabija je pripravljena organizirati svetovno nogometno prvenstvo leta 2034 poleti ali pozimi, je zatrdil predsednik nogometne zveze Savdske Arabije Yasser al-Misehal, potem ko je naftni velikan postal edini kandidat za turnir: »Pripravljeni smo na obe možnosti.« Kako je prišlo do tega, da bo svetovno prvenstvo v nogometu dvanajst let po Katarju 2022 spet na Bližnjem vzhodu?

Potem ko je Fifa z manevrom pri izbiranju mundiala 2030 dosegla, da bo turnir zatem v Aziji, sta bili med možnimi organizatorji le Savdska Arabija in Avstralija, ki pa je umaknila kandidaturo, potem ko ji je odrekla podporo Indonezija. Prvi mož Fife Gianni Infantino je ob tem postavil rok za vložitev kandidature na konec oktobra, kar je onemogočilo boj številnim drugim.

Leta 2034 brez posameznih tekem pri sosedih

Uspešna kandidatura Savdske Arabije je dejstvo manj kot leto dni po tem, ko je sosednji Katar organiziral prvo zimsko svetovno prvenstvo, zaradi katerega so bila prekinjena ligaška tekmovanja v Evropi. Poletja v puščavskem kraljestvu se lahko dotaknejo 50 stopinj Celzija, to so temperature, ki so nevarne za nogometaše in navijače. »Obstaja veliko novih tehnologij, ki pomagajo pri hlajenju ali dodajanju klimatskih naprav na štadionih, ob tem je pri nas veliko mest, v katerih poleti uživajo v čudovitem vzdušju,« je dejal Misehal.

Gianni Infantino med nedavnim vrhom Fife. FOTO: Reuters

Misehal je nakazal, da namerava Savdska Arabija organizirati turnir sama, torej brez posameznih tekem pri sosedih. Največja svetovna izvoznica nafte bi nato postala prva država, ki bi sama gostila novo razširjeno svetovno prvenstvo z 48 ekipami, potem ko ga bodo leta 2026 organizirale ZDA, Kanada in Mehika, leta 2030 pa Španija, Portugalska in Maroko.

Večji savdski štadioni so zbrani v večjih mestih Riad in Džeda, obeta se megalomanska gradnja novih objektov in povezane infrastrukture. Prireditelje SP 2030 in 2034 mora konec naslednjega leta potrditi kongres Fife, toda omenjeni kandidaturi nimata tekmecev, zato je razplet najbrž znan. Infantino je potrdil gostitelja SP 2030 in 2034 tudi v objavi na Instagramu in dodal, da so bili »postopki zbiranja ponudb odobreni s soglasjem prek Sveta FIFA«.