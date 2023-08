Svit Sešlar po svoji zadnji tekmi v Stožicah: Zaslužili smo si vsaj gol

V slovensko-azerbajdžanskem dvoboju prvakov je bila razlika v moči tekmecev očitna, toda ne prav prijetna za Olimpijin tabor. Gostje iz Bakuja so bili v vseh delih igre boljši, zmagali bi lahko še z višjim izidom. Ljubljančani so se trudili, bili so borbeni, v drugem polčasu enakovredni, toda očitno je bilo, da jim je naporen poldrugi mesec tekem – od 11. julija so jih igrali 11 – vzel moči. Povratna tekma v Bakuju bo najbrž le formalnost, Olimpijina realnost pa konferenčna liga.

Zadnjo tekmo pred navijači je igral Svit Sešlar. Mladi Konjičan, ki je bil v minuli sezoni eden od ključnih igralcev za dvojno lovoriko, bo kariero nadaljeval v Turčiji pri ambicioznem drugoligašu Eyüpspor iz Istanbula.

Svit Sešlar je igral zadnjo tekmo za Olimpijo v Stožicah. Kariero bo nadaljeval v Turčiji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Dan pred tekmo je bil sklenjen dogovor o prestopu. Težko mi je bilo pred navijači in se posloviti, ampak to je naš posel,« je razkril 21-letni zvezni igralec in se dotaknil tekme proti Karabahu. »Bila je težka, tekmec je kakovosten. Odlično smo odprli tekmo, potem si privoščili gol iz prekinitve. Po odmoru smo bili boljši, zaslužili smo si vsaj gol. V Bakuju je treba iti na polno. Videli smo, da lahko igramo proti njim. Ko smo postajali samozavestnejši, smo v igri rasli. Tekmec je res kompakten in homogen, to se je videlo, ko so šli igralci v presing. V sredini so bili močnejši v dvobojih ena na ena,« je zaključil Sešlar.

Joao Henriques: Statistika enakovredna, razlika je le izid

Olimpijin trener Joao Henriques je še optimist, morda prevelik. »Pred tekmo smo govorili, da bomo igrali proti kompaktnemu moštvu, ki ima posamično in moštveno kakovost. Videli smo jo tudi v tekmi, ampak odločilne so bile podrobnosti. Prvi smo si priigrali veliko priložnost. Na takšni ravni se napake kaznujejo. Nismo srečni, a smo se prepričali, da smo lahko enakovredni. Statistika je bila enakovredna, razlika je le izid. Izkušnja je bila zelo dobra, a ni še konec,« je povedal Portugalec, ki je dodal še nekaj znanih dejstev o tem, da igralci niso vajeni takšnega ritma tekem, da jim zmanjkuje svežine. Henriques je bil tudi vidno nezadovoljen s sojenjem bolgarskega sodnika Georgija Kabakova.

Olimpijin trener Joao Herniques še ni vrgel puške v koruzo. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Nismo imeli sreče s sodnikom. Zaslužili bi si več spoštovanja. Ni bilo fer, delil nam je kartone, do gostov je bil bolj previden. Toda tako je, uglednejša moštva so v Evropi bolj zaščitena, kar je povsem normalno,« je še pred dolgim monologom povedal ljubljanski trener.