Svitu Sešlarju se je uresničila otroška želja

Slovenska nogometna reprezentanca na Brdu pri Kranju nadaljuje kratke priprave na zadnji tekmi lige narodov proti Norveški in Avstriji. Osredotočenost je na Norvežanih, s katerimi se bodo Slovenci merili v četrtek ob 20.45 v Stožicah. Pri Skandinavcih ne bo igral kapetan Martin Ødegaard.

Čeprav je selektor Norveške Ståle Solbakken poklical zvezdnika Arsenala na reprezentančno akcijo, pa je norveška zveza sporočila, da Ødegaarda ne bo na tekmah s Slovenijo in Kazahstanom. Zdravniška služba je v zadnjih 24 urah pregledala vezista in odločila, da ne bo nared za omenjena obračuna.

Novincev nima le Norveška, temveč tudi Slovenija

»Po zapleteni poškodbi gležnja in premalo treningih v zadnjih devetih tednih je logično, da telo v tej fazi ni stoodstotno. Po temeljitih preiskavah in pogovorih smo se dogovorili, da Martin ne bo pripravljen za nastop na tekmah s Slovenijo in Kazahstanom. Po posvetu z njim smo se strinjali, da je bolje, da se vrne v London in tam nadaljuje rehabilitacijo,« je povedal reprezentančni zdravnik Ola Sand.

Seznam Norveške, vratarji: Egil Selvik (Haugesund), Mathias Dyngeland (Brann), Viljar Myhra (OB); branilci: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Leo Skiri Oestigaard (Rennes), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Stian Rode Gregersen (Atlanta), Sondre Langaas (Viking), Torbjoern Heggem (West Bromwich Albion), Colin Rösler (Malmö), Warren Kamanzi (Toulouse); vezisti: Sander Berge (Fulham), Patrick Berg (Bodö/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Genoa), Antonio Nusa (Leipzig), Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), Aron Doennum (Toulouse), Felix Horn Myhre (Brann), Lasse Berg Johnsen (Malmö); napadalci: Alexander Soerloth (Atletico Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Joergen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers).

»Moram poslušati svoje telo, dokončati proces rehabilitacije in spraviti stopalo nazaj v dobro formo. Sicer pa rad igram za Norveško in s to ekipo. Zelo verjamem v fante in jim želim vso srečo - še so dobre možnosti za zmago v skupini,« pa je dodal še ne pripravljeni kapetan Norveške.

Bosta pa v norveškem kadru debitanta iz Malmöja Colin Rösler in Lasse Berg Johnsen. Sicer pa ima Solbakken na voljo precej kakovostnih igralcev na čelu z napadalcema Erlingom Haalandom in Alexandrom Sørlothom. Na zadnji medsebojni tekmi v Oslu, kjer je oktobra Norveška Slovenijo z dvema goloma Haalanda in enim Soerlotha premagala s 3:0, je nase močno opozoril tudi soigralec Benjamina Šeška pri Leipzigu Antonio Nusa.

Svit Sešlar ne skriva navdušenja. FOTO: Črt Piksi

Novincev nima le Norveška, temveč tudi Slovenija. Ob Marcelu Ratniku je novinec še Svit Sešlar. »Uresničila se mi je otroška želja z vpoklicem v reprezentanco. Prišel sem pripravljen, koliko bom igral, pa je odvisno od selektorja. Jaz bom dal svoj maksimum na treningu, potem pa bomo videli,« je dejal Sešlar in ocenil, kaj bo treba popraviti v primerjavi s prejšnjo tekmo v Oslu. »Treba bo iti čvrsteje v dvoboj, jih - po domače - pretepsti, ker ne gre na fino igrati z njimi, saj imajo realno več kakovosti od nas. Ampak če se bomo postavili tako, kot je Slovenija že pokazala, da se zna, potem bo zmaga ostala v Sloveniji,« je še povedal Sešlar.

Timi Max Elšnik si za četrtkov obračun želi le zmago. »Norvežani so zelo fizična ekipa, predvsem v napadu, kar zadeva analizo s prejšnje tekme, smo lahko veliko izvlekli. Glavno pa je, da moramo biti agresivni, ker so nas 'pojedli' v Oslu v tem pogledu,« je dodal in poudaril, da so glede na stanje v skupini primorani napadati zmago, a ne brezglavo. Pristavil je še, da je zanj največja motivacija ta, da Norvežanom vrnejo za poraz v Oslu. »In da lahko rečem, da sem premagal Haalanda,« je zaključil.

Timi Max Elšnik sodi med bolj izkušene Slovence. FOTO: Črt Piksi

Slovenska vrsta se je z Norvežani 12-krat, proti njej je zabeležila dve zmagi, tri neodločene izide in sedem porazov. V skupini B3 v ligi B imajo Avstrija, Slovenija in Norveška po sedem točk, Kazahstan je pri eni. Jasno je že, da Slovenija ne more biti več zadnja v skupini in se je s tem izognila morebitnemu neposrednemu izpadu v ligo C. Prvo mesto vodi v ligo A, drugo v kvalifikacije za napredovanje v višji rang, tretje v kvalifikacije za obstanek.