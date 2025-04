Svoj ženski nogometni klub bodo financirali z oglaševanjem spremljevalk

Brazilski nogometni klub EC Vitória zaključuje pogovore za novega glavnega sponzorja svoje ženske ekipe, pri čemer naj bi vlogo osrednjega pokrovitelja prevzela spletna platforma za spremljevalke Fatal Model, kot poročata A Tarde in B News. Ta poteza sledi že obstoječemu sponzorskemu dogovoru med omenjenim podjetjem in moško ekipo istega kluba. Podjetje, oziroma platforma, želi na ta način priti do še večjega dosega potencialnih uporabnikov.

Platforma katerega poslovni model temelji na oglaševanju storitev spremljevalk, s temi vlaganji očitno išče širšo javno prepoznavnost in normalizacijo svoje dejavnosti prek izjemno priljubljenega medija, kot je nogomet, menijo pri Onefootball. Podjetje je v preteklosti že izrazilo zanimanje celo za sponzorsko preimenovanje klubskega stadiona Barradão, kar priča o njihovih finančnih zmožnostih in marketinških ambicijah. Vrednost aktualnega dogovora za žensko ekipo zaenkrat ni javno razkrita.

Odločitev kluba EC Vitória, da sponzorstvo podjetja iz industrije za odrasle razširi še na žensko sekcijo, pa postavlja resna etična vprašanja in je že tarča kritik v brazilskih (in tudi svetovnih) medijih. Postavlja se vprašanje primernosti povezovanja ženskega športa, ki se pogosto bori za enakopravnost in spoštovanje športnic, s platformo, katere dejavnost je neločljivo povezana s spolno industrijo. Kritiki opozarjajo na potencialno škodljivo sporočilo, ki ga takšno partnerstvo pošilja mladim igralkam in navijačicam, ter na možno objektivizacijo športnic.

Omenjena platforma že sponzorira moško nogometno ekipo Victorije. FOTO: Felipe Oliveira/AFP

Čeprav se ženske ekipe, zlasti v Braziliji, soočajo s kroničnim pomanjkanjem finančnih sredstev, odločitev za sprejem denarja od sponzorja, kot je Fatal Model, odpira debato o tem, kje bi morali klubi potegniti etično črto. Ali finančna nuja opravičuje sodelovanje z industrijami, ki so v družbi pogosto obravnavane kot sporne ali celo izkoriščevalske?

Primer Vitórie sicer ni povsem osamljen v širšem kontekstu športa, ki vse bolj sprejema sredstva iz kontroverznih virov. Podobne kritike in debate redno spremljajo na primer množično sponzoriranje nogometnih klubov s strani stavnic in spletnih igralnic, zlasti v evropskih ligah. V nekaterih državah so regulatorji že omejili takšna partnerstva zaradi skrbi glede vpliva na mladoletnike in spodbujanja zasvojenosti z igrami na srečo. Očitno bodo finančni interesi ponovno prevladali nad etičnimi pomisleki glede izvora sredstev.