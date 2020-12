Tabor se je vrnil v zgornji del in opozoril Olimpijo

Mustafa Nukić je Bravo ob pomoči domžalskega vratarja Gregorja Sorčana popeljal do minimalne zmage v lokalnem derbiju. FOTO: Jure Eržen/Delo

CB24 Tabor : Celje 1:0 (0:0) Štadion Rajko Štolfa, David Šmajc (Kranj) 6,5.

Strelec: 1:0 – Briški (90); CB24 Tabor: Rener 7, Ristić 6,5, Nemanič 6,5, Briški 7,5, Sever 6,5, Grobry 5,5 (od 46. Makoumbou 6), Mihaljević 6, Kouao 6, Djalo Aldair 6,5 (od 90. J. Stanković -), Babić 6 (od 69. Stančič 6), Rovas 6 (od 81. Stare 6), trener: Goran Stanković 6,5; Celje: Rozman 6, Ćalušić 5,5 (od 70. Božić 5,5), Stojinović 6, Zaletel 5,5, Brecl 6, Benedičič 6,5 (od 71. Pungaršek 6), Šporn 6, Vrbanec 6,5, Kuzmanović 6 (od 90. Rorič -), Novak 6,5, Dangubić 6, pomočnik trenerja: Jasmin Jerič 6; streli: 10:5; na vrata: 4:3; posest: 48:52; koti: 7:4; prekrški: 13:11.

Bravo : Domžale 1:0 (1:0) Šp. park Šiška, sodnik Mihael Antič (Koper) 6,5.

Strelec: 1:0 – Nukić (30); Bravo: Vekić, Drkušić, Žinko, Brekalo, Kurtović, Maher (od 90. Kirm), Ogrinec, Španring, Kramarič, Nukić, Kidrič, trener: Dejan Grabić 6,5; Domžale: Sorčan, Sikošek, Šoštarič Karič, Dobrovoljc (od 56. Vuklišević), Žinič, Husmani, Pišek (od 87. Podlogar), Svetlin (od 72. Sikimić), Jakupović, Ibričić, Kolobarić, trener: Dejan Đuranović 6; streli: 7:5; na vrata: 4:2; posest: 50:50; koti: 1:1; prekrški: 8:9.

Sežanski Tabor se je vrnil na zgornjo polovico lestvice, Domžale so zamudile priložnost, da bi se na njej obdržale. Kraševci so bili najsrečnejši zmagovalci zaostalih tekem v 1. SNL. V tekmi 15. kola so z golom v sodnikovem dodatku ujeli minimalno zmago proti prvaku Celju, medtem ko je Bravo v dvoboju 10. kola z darilom domžalskega vratarjaa prav tako z 1:0 premagal Domžale.Igralne razmere so vse zahtevnejše in tudi včeraj sta na razpleta v veliki meri vplivali slabi igrišči.Dolgo so v Sežani čakali na zmago. Olimpija je bila zadnja, ki je v tej sezoni izgubila na neosvojljivi trdnjavi v 8. kolu. In prav Ljubljančani bodo v soboto v Stožicah gostili tekmece, ki so jim letos povzročili veliko gorja.Celjanom ne gre in ne gre. Ko se je že zdelo, da so s predstavo proti Olimpiji spet ujeli ritem za preboj proti vrhu, so v Sežani znova pregoreli. Trenerjavnovič ni bilo na klopi, saj je bil še vedno v osamitvi.Šesto domačo zmago je Tabor ujel v drugi minuti sodnikovega dodatka. Po podaji iz kota je bil najspretnejši ali pa najsrečnejši, ker se je žoga odbila prav njemu, srednji branilec»Obe moštvi sta si priigrali dovolj priložnosti, mi smo eno izkoristili,« je bil kratek in jedrnat domači trenerTabor se je vrnil v zgornji del lestvice in ima lepo priložnost, da bi se lahko še trdneje zasidral v njem. Morda bi se lahko približal zdaj četrtemu Kopru, če bo v zaostali tekmi 16. kola, ki jo je v Sp. Šiški preložilo slabo vreme, premagal Bravo.Toda na poln izkupiček v svoji drugi zaostali tekmi računajo tudi Šiškarji. Včeraj so bili srečnejši v lokalnem derbiju z Domžalami, ki so izgubile po štirih tekmah. Res lepo darilo je gostiteljem pripravil nesrečni gostujoči vratar Sorčan, saj je po ne preveč nevarnem streluz dobrih 25 m žogo izpustil iz rok.Nukić je dosegel tretji gol v sezoni in je najboljši domači strelec. V veliki meri je vratarju ponagajalo slabo igrišče. Domžalčani so imeli v razburljivem zaključku, v katerem so oblegali domača vrata, tudi obilo smole.je zatresel prečko.»Bili smo fantastični, končali smo domžalski niz. Kar so igralci pokazali na igrišču, je potrditev tega, da se učimo igrati za točke in na izid. Bili smo bolj enostavni in to nam je prineslo zmago,« je bil vesel zrele predstave svojih varovancev trener, medtem ko tudi njegov kolegani bil preveč potrt.»V teh težkih razmerah so igralci skozi vso tekmo pokazali veliko voljo, le rezultat nam ni bil pogodu. Takšne tekme odloča ena napaka, žal je bila odločilna naša,« je povedal Domžalčan.