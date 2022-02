Tabor zabil gol, ostal z desetimi, dosegel še en gol

Nogometaši Domžal in sežanskega CB24 Tabora so odprli 21. kolo v 1. SNL, s katerim se je začel drugi del sezone po sredini zaostali tekmi med Olimpijo in Muro (1:0). Spomladanski del in boj za obstanek so odlično. Sobotni spored se bo zaključi v Celju, kjer gostujejo Koprčani. Mali derbi je pomemben za oboje, Celjani iščejo pot proti vrhu lestvice, gostje bijejo šampionsko bitko. Oba tekmeca se bosta pomerila tudi v polfinalu pokalnega tekmovanja na koprski Bonifiki.

Domžalčani so se rešili pred porazom. Mariborčan v sežanskem dresu Vid Koderman je v 35. minuti zavrtel domačo obrambo in s strelom po tleh z leve strani matiral domačo obrambo. Z izključitvijo Tima Mavretića v 67. minuti, prejel je drugi rumeni karton, so Domžalčani imeli odprto pot do izenačenja in ga ujeli z zvrhano mero sreče. Po podaji iz kota, ki ga ne bi smelo biti, saj se je žoge zadnji dotaknil Domžalčan, je žogo v mrežo preusmeril Sežanec Kevin Grobry Doukoure.

Vrhunec ligaškega konca tedna bo sicer jutri v Stožicah, ko bo na sporedu 51. veliki derbi, zadnje dejanje pa v ponedeljek v Kidričevem.

Prva liga Telemach, 21. kolo:

Domžale : CB24 Tabor Sežana 1:1 (Grobry Doukoure 79. avt.; Vid Koderman 35.)

Celje – Koper (17.30)

Mura – Bravo (nedelja, 15)

Olimpija – Maribor (17.30)

Aluminij – Radomlje (ponedeljek, 17.30)