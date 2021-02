Tako revnega januarja še ni bilo

Ob Josipu Iličiću eden od najboljši igralcev Atalante v minuli sezoni Papu Alejando Gomez (levo) je po sporu s trenerjem Gianom Pierom Gasperinijem odšel v Sevillo. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Vidnejši prestopi:

Boljšega razkritja o denarni krizi, ki vlada v nogometnem svetu, kot prestopni rok brez zvezdniških selitev in več deset milijonskih transferjev, ni. Res je, da klubi za poletni prestopni rok načrtujejo glavne prestope, toda letošnji zimski je bil zares zelo skromen.Praviloma najbolj zapravljivi angleški klubi tako rekoč niso izpeljali omembe vrednega prestopa. Angleški prvak Liverpool je obrambne vrzeli zaradi poškodb štoperjev zapolnil z neznanimi igralci za malo denarja, Manchester City in Manchester United, Tottenham, Arsenal so imeli zaprte denarnice, večina klubov je opravila le manjše igralske korekcije.Lanskega januarja so klubi v premier league za novince zapravili 250 milijonov evrov, dve leti prej kar 450 milijonov €.V Španiji je Real Madrid zategnil pas že pred poldrugim letom, ko je izpeljal zadnji večji nakup in pripeljal Ferlanda Mendyja. Od takrat trenerod klubskega vodstva ni dobil zelene luči za nakup vidnejše okrepitev. Razlog za varčevanje je tudi naložba v popolno prenovo štadiona Santiago Bernabeu. Klub se je zadolžil za dobre pol milijarde evrov.Pri Barceloni vladajo alarmantne razmere in so zaradi 1,2 milijarde € minusa prepovedane celo misli o dražjih nakupih, kaj šele dejanja. Tudi madridski Atletico je svoje opravil že poleti. Podobno je v varčni Nemčiji in vselej premišljeni Franciji.V Italiji so prevladovali nakupi igralcev z nižjo vrednostjo ali brez odškodnin. Med najboljšimi je največ prometa imel Milan, a brez nakupa igralcev z odškodninami.je bil zastonj, drugi so posojeni.Veliko je upal Inter, a ničesar ni izpeljal. Celo več, kitajski lastnikje zaradi prodaje kluba že decembra ustavil vse transferje, zaradi česar je padel celo prestop komaj 16-letnega Koprčana, čeprav je mladi igralec že poldrugi mesec v Interjevem kampu. K sreči so se zanj ogreli pri Parmi in je že pod njenim okriljem.(posojen, iz Real Madrid v Arsenal),(16 milijonov €, Marseille/Aston Villa),(posojen, Real Sociedad/Wolverhampton),(5 milijonov €, Atalanta/Sevilla),(posojen, Napoli/Masreille),(posojen, Marseille/Genoa),(posojen, Lyon/Atletico Madrid),(posojen, Real Madrid/Eintracht),(7 milijonov €, Betis/Torino),(1,5 milijona €, Manchester United/Bayer Leverkusen),(posojen, Arsenal/Schalke),(brez odškodnine, Ajax/Schalke),(brez odškodnine, Juventus/Hertha Berlin).