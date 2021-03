Tehnično bolje podkovani Slovenci za prvo zmago

Slovenski selektor Milenko Aćimović je osvežil igralce po dvoboju s Španijo. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let bo danes iskala pot do ključnih prvih točk na domačem evropskem prvenstvu mladih nogometašev. Tekma skupine B se bo v Celju pričela ob 18. uri.Varovanciso na otvoritveni tekmi prvenstva v sredo izgubili proti favoriziranim Špancem z 0:3. Pot do prvih dveh mest, ki vodijo v junijske izločilne boje, tako pelje mimo Čehov in Italijanov. Ti dve reprezentanci sta v sredo remizirali 1:1.Ačimović pričakuje težko tekmo proti fizično čvrstim Čehom, ki so v dvoboju z Italijo pokazali predvsem veliko nepopustljivosti. Slovenski selektor vseeno računa na prednost v tehnični podkovanosti Slovenije, v preteklih dveh dneh pa je moštvu namenil predvsem čas za osvežitev.Druga tekma v skupini med Španci in Italijani se bo v Mariboru začela ob 21. uri.Slovenija se bo v torek, 30. t. m., v Mariboru pomerila še z Italijo. V drugi del tekmovanja, ki bo na sporedu med 31. majem in 6. junijem, se bosta prebili najboljši izbrani vrsti iz skupine B.