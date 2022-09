Tekmo Barcelone prekinili, navijača na tribuni reševal tudi vratar

Nogometaši Barcelone so v 5. kolu španske lige gostovali pri Cadizu in zmagali s 4:0. Madridski Atletico, pri katerem v kadru tokrat ni bilo Jana Oblaka, je premagal Celto s 4:1.

Barcelona je tekmo v Cadizu proti zadnjeuvrščeni ekipi dobila po zaslugi zadetkov v drugem polčasu, ko sta se najprej med strelce vpisala Frenkie de Jong in Robert Lewandowski, s šestimi goli prvi strelec lige, nato pa po podaji slednjega še Ansu Fati v 86. ter Ousmane Dembele v 92. minuti. Dvoboj so sicer v 83. minuti za dlje časa prekinili, da bi navijaču na tribuni pomagali ob srčnem napadu (pozneje so ga stabilizirali in peljali v bolnišnico), med drugim je kar vratar domačih stekel po defibrilator in ga poslal na tribuno.

Atletico je Celto odpravil brez Oblakove pomoči, zato pa z zadetki Angela Corree, Rodriga de Paula in Yannicka Carrasca ter avtogolom Unaija Nuneza.