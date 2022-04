Tekmo z Angleži želi videti 130.000 navijačev Rome

Po zmagi Interja nad Romo (3:1) je postalo jasno, da je milanski klub vložil najresnejšo kandidaturo za nov naslov italijanskega prvaka, ob tem je Roma že zapravila realne možnosti za četrto mesto, ki bi ji prineslo nastop v ligi prvakov 2022/23. Po tekmi je spregovoril rimski trener Jose Mourinho, ki je – mimogrede – Interju zagotovil v sezoni 2009/10 zmagi v serie A in ligi prvakov.

»Vrnitev na San Siro je bila zame zelo čustvena, vesel in ponosen sem, da navijači Interja niso pozabili name in so mi namenili glasen aplavz. Res sem bil 90 minut njihov nasprotnik, toda naš odnos je ostal enak kot prej. Vem, kako pomembna je bila ta zmaga za Inter, mi pa smo izgubili proti močnejši ekipi. Inter bo postal italijanski prvak, Romo pa želimo pripeljati v finale evropskega tekmovanja,« je ocenil trener Jose Mourinho.

Štadion razprodali za tekmo z Leicestrom

Portugalec je v zadnjem času vrnil Romo na pravo pot, nanizal je več zmag in šele Inter je končal Romin niz nepremaganosti na 12 tekmah v serie A. Pred Rimljani je polfinale Uefine konferenčne lige – v četrtek bodo gostovali v Leicestru, teden dni pozneje bodo Angleži obiskali Rim. Drugi polfinalni par je Feyenoord – Marseille.

Zanimivo, navijači Rome tako močno verjamejo Mourinhu in prenovljeni ekipi na igrišču, da si želijo na vsak način ogledati povratno tekmo z Leicestrom. Roma je štadion razprodala v enem dnevu, navijači pa so naslovili na klub kar 130.000 prošenj za vstopnice za tekmo, ki bo 5. maja na rimskem olimpijskem štadionu.