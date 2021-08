Tesen poraz in rumeni karton za Miho Blažiča

Od slovenskih nogometašev se je danes v zadnjem krogu kvalifikacij za nastop v ligi prvakov predstavil Miha Blažič, ki je s Ferencvarosom na gostovanju proti moštvu Young Boys v Bernu izgubil z 2:3 (1:2). Madžarska zasedba si je s tesnim porazom priigrala ugodno izhodišče pred povratno tekmo, ki bo prihodnji torek v Budimpešti.



Za Ferencvaros, ki je v 14. minuti prešel v vodstvo z 1:0, je oba gola dosegel Franck Boli. Izid bi bil lahko za goste še ugodnejši, saj so imeli v 27. minuti še enajstmetrovko, ki pa je Myrto Uzuni ni izkoristil. Za Young Boys, ki so od 25. minute igrali brez kaznovanega Silvana Heftija, so v polno zadeli Meschack Elia (16.), Vincent Sierro (40.) in Ulisses Garcia (65.).



Miha Blažič je igral vso tekmo, v statistiko pa se je vpisal tudi z rumenim kartonom, ki ga je prejel v 69. minuti.



Ludogorec, ki je v drugem predkrogu izločil Muro, je na tujem z 0:2 (Veljko Birmančević 26., Jo Inge Berget 61.) klonil pred Malmöjem, v derbiju današnjega večera pa je Benfica doma z 2:1 (Rafa Silva 10., Julian Weigl 42.; Cody Gakpo 51.) premagala PSV iz Eindhovna.



