Težak žreb za Rožmanove vijolične

Na sedežu Nogometne zveze Slovenije (NZS) na Brdu pri Kranju so izžrebali četrtfinalne pare Pokala Pivovarna Laško. Pari so Domžale - Maribor, Drava Ptuj - Koper, Nafta 1903 - Olimpija Ljubljana in Celje - Kalcer Radomlje, je sporočila NZS. O napredovanju bo odločala ena tekma, na sporedu pa bodo 14. aprila.Celjani so ta teden v prestavljenem obračunu osmine finala izločili Triglav (2:1), Domžale so bile boljše od Beltincev (3:0), Nafta pa je ugnala moštvo Fužinarja (3:2). Koper je oktobra po podaljšku ugnal Aluminij (3:1), Olimpija pa je po streljanju enajstmetrovk slavila proti Brežicam (4:3). Radomlje so presenetile Tabor Sežano (3:2), Mariborčani pa so zanesljivo slavili v Velenju proti Rudarju (3:0). Že v osmini finala se je poslovila branilka naslova, Mura. Sobočane je z 2:0 premagala ptujska Drava.Mariborčane je sicer danes prevzel trener Simon Rožman Na sedežu NZS so izžrebali tudi polfinalna para nogometnega pokala za ženske za sezono 2020/21. Prvi polfinale je Nona Pomurje Beltinci - Krim RollJet, drugi pa MB Tabor - Olimpija Ljubljana. Tekmi bosta 3. aprila, je še sporočila NZS.V lanski sezoni je bilo pokalno tekmovanje za ženske odpovedano zaradi epidemije novega koronavirusa.