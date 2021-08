Težka skupina za Muro, a vsaka bi bila težka

Fenerbahče Mihe Zajca z Olympiakosom

Miha Zajc bo s svojim turškim klubom gostoval v vroči Grčiji v Pireju. FOTO: Semih Bahadir/Fenerbahče S. K.

Nogometaši Mure bodo v konferenčni ligi igrali v skupini G skupaj s Tottenhamom, Rennesom in Vitessejem. Tako je določil današnji žreb skupinskega dela v Istanbulu. Anorthosisbo v skupini B igral proti Gentu, Partizanu in Flori iz Talina, Paokbo igral v skupini F s Københavnom, Slovanom Bratislavo in Lincoln Red Imps, HJK Helsinkipa bo igral v skupini A z Laskom iz Linza, Maccabijem Tel Avivom in Alaškertom.kupinski del tekmovanja se bo začel 16. septembra, končal pa 9. decembra. Boji za osmino finala, v katerem se bodo merili drugouvrščeni iz skupin konferenčne lige ter tretjeuvrščeni iz skupin evropske lige, bo 17. in 24. februarja, osmina finala, kamor bodo neposredno uvrščeni zmagovalci skupin, bo 10. in 17. marca, četrtfinale bo 7. in 14. aprila, polfinale 28. aprila in 5. maja, finale pa 25. maja v Tirani. Zmagovalec tega tekmovanja bo v prihodnji sezoni imel zagotovljen nastop v skupinskem delu evropske lige.Skupine konferenčne lige:skupina A: Lask Linz, Maccabi Tel Aviv, Alaškert, HJK Helsinki.skupina B: Gent, Partizan, Flora Talin, Anorthosis.skupina C: Roma, Zorja Lugansk, CSKA Sofija, Bodo/Glimt.skupina D: AZ Alkmaar, Cluj, Jablonec, Randers.skupina E: Slavia Praga, Feyenoord, Union Berlin, Maccabi Haifa.skupina F: København, Paok, Slovan Bratislava, Lincoln Red Imps.skupina G: Tottenham, Rennes, Vitesse, Mura.skupina H: Basel, Qarabag, Kairat Almati, Omonia.V Istanbulu so izžrebali tudi pare skupinskega dela evropske nogometne lige. Fenerbahčebo tekmoval v skupini D skupaj z Olympiakosom, Eintrachtom iz Frankfurta in Antwerpnom. Sturm, ki je v zadnjem kvalifikacijskem krogu izločil Muro, pa se bo v skupini B meril z Monacom, nizozemskim PSV in Real Sociedadom. Dunajskemu Rapidu, pri katerem igra, je žreb namenil skupino H, v kateri so še Dinamo Zagreb, Genk in West Ham.Ferencvarospa bo skupinski del evropske lige preživel v skupini G, kjer so še Bayer Leverkusen, Celtic in Betis.Ob žrebu so podelili tudi nagrado za najboljšega igralca evropske lige za preteklo sezono. Osvojil jo je napadalec zmagovalne ekipe Villarreala. Za njim pa sta se zvrstila nogometaša Manchester UnitedainSkupinski del letošnje sezone se bo začel 16. septembra in končal 9. decembra; 17. in 24. februarja se bodo drugouvrščeni klubi iz evropske lige in tretjeuvrščena moštva iz elitne lige prvakov pomerili za mesto v osmini finala evropske lige, kamor bodo neposredno uvrščeni zmagovalci skupin. Ta potem s prvimi tekmami sledi 10. marca, medtem ko bodo povratni dvoboji teden dni pozneje. Četrtfinale bo 7. in 14. aprila, prvi polfinalni tekmi bosta 28. aprila, povratni 5. maja, veliki finale, ki ga bo gostila Sevilla, pa bo 18. maja. Tretjeuvrščeni v skupini evropske lige pa bodo nato igrali v bojih za osmino finala konferenčne lige.Skupine evropske lige:skupina A: Lyon, Rangers, Sparta Praga, Brøndbyskupina B: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Gradecskupina C: Napoli, Leicester, Spartak Moskva, Legiaskupina D: Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahče, Antwerpenskupina E: Lazio, Lokomotiva Moskva, Marseille, Galatasarayskupina F: Braga, Crvena zvezda, Ludogorec, Midtjyllandskupina G: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvarosskupina H: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Dunaj