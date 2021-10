To so kandidati za letošnjo zlato žogo

Lionel Messi je bil že šestkrat najboljši nogometaš leta. FOTO: Albert Gea/Reuters

Oblak za Jašinovo trofejo

Cristiano Ronaldo je petkrat osvojil zlato žogo, nazadnje leta 2017. FOTO: Franck Seguin/AFP

Znanih je 30 nominirancev za letošnjega dobitnika zlate žoge za najboljšega nogometaša, ki lani zaradi pandemije covida-19 ni bila podeljena.Leta 2019 je nagrada revije France Football pripadla, ki je tudi letos med glavnimi favoriti, potem ko je z Argentino osvojil južnoameriško prvenstvo. Iz vrst evropskih prvakov iz Italije prihajajoinJorginho je tudi osvojil ligo prvakov s Chelseajem, tako kotin. Na seznamu so tudiinNi pa slovenskega kapetana, španskega prvaka z Atleticom, ki ga zastopa. Je pa Oblak kandidat za nagradoza najboljšega vratarja. Nagrado so ustanovili leta 2019, prvi in edini dobitnik je bilKar 14 igralcev sicer prihaja iz angleške premier league, iz Chelsea in Manchester Cityja po pet. PSG ima štiri kandidate. Nagrado bodo podelili 29. novembra v Parizu. Messi je doslej zbral šest zlatih žog, Ronaldo pet, nihče drug več kot tri.Poleg Oblaka so za Jašinovo trofejo kandidati šein(Inter).Cesar Azpilicueta (Chelsea), Nicolo Barella (Inter), Karim Benzema (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Kevin De Bruyne (Man. City), Ruben Dias (Man. City), Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG), Bruno Fernandes (Man. Utd), Phil Foden (Man. City), Erling Haaland (Borussia D.), Jorginho (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), N'Golo Kante (Chelsea), Simon Kjaer (Milan), Robert Lewandowski (Bayern), Romelu Lukaku (Inter/ Chelsea), Riyad Mahrez (Man. City), Lautaro Martinez (Inter), Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (Barcelona/PSG), Luka Modrić (Real Madrid), Gerard Moreno (Villarreal), Mason Mount (Chelsea), Pedri (Barcelona), Neymar (PSG), Cristiano Ronaldo (Juventus/Man. Utd), Mohamed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Man. City), Luis Suarez (Atletico M.).