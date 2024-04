Toča golov v ligi prvakov, v prednosti tudi Atletico in Barcelona

Nogometaši v Uefini ligi prvakov so končali prve tekme četrtfinala. V Madridu je Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka premagal Borussio Dortmund z 2:1. V Parizu sta se pomerila PSG in Barcelona, boljša je bila katalonska ekipa s 3:2. Dve tekmi sta bili že v torek: Real Madrid in branilec naslova Manchester City sta igrala 3:3, Arsenal in Bayern pa 2:2.

Povratne tekme bodo naslednji teden, 16. in 17. aprila. Zmagovalec obračuna med Atleticom in Borussio se bo v polfinalu meril z boljšim iz dvoboja med PSG in Barcelono, boljši v paru Arsenal/Bayern pa z boljšim iz dvoboja Reala in Cityja. Polfinale bo 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju 1. junija.

Pomembna zmaga Barcelone

Parižani so na domačem terenu začeli malenkost podjetneje; iz bližine je bil nevaren Marquinhos, pred vrati PSG pa nato v 21. minuti Robert Lewandowski in Lamine Yamal, a je obramba dobro posredovala. Sledili sta polpriložnosti Kataloncev (Raphinha) in Parižanov (Kang-in Lee), pri katerih sta se izkazala vratarja Gianluigi Donarumma in Marc-Andre ter Stegen.

Kylian Mbappe FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

V 37. minuti pa je Barca povedla, potem ko je po desni strani pobegnil Yamal, po njegovem strelu v kazenski prostor je vratar žogo narahlo odbil, a le do Raphinhe, ki jo je s kakšnih 12 metrov poslal v mrežo. A PSG je nato izjemno odgovoril na začetku drugega polčasa. Najprej je v prvi akciji v 48. minuti Ousmane Dembele izkoristil odbito žogo in jo z roba kazenskega prostora poslal pod prečko. Le tri minute pozneje je Vitinha po podaji Leeja spretno potisnil žogo pod ter Stegnom za popoln preobrat. V 55. bi lahko Bradley Barcola zadel še tretjič, a je ter Stegen žogo potisnil v prečko in kot.

Toda tudi Barca je hitro odgovorila, za 2:2 je v 62. minuti spet zadel Raphinha, potem ko ga je z dolgo podajo zaposlil Pedri. Za domače je Dembele v 75. minuti zadel vratnico, potem pa je sledil nov šok za PSG. Le dve minuti zatem je Andreas Christensen z glavo premagal domačega vratarja za še en preobrat.

Atletico boljši za gol, Oblaku pomagala tudi prečka

V Madridu so se domači privrženci hitro razveselili vodstva. Že v četrti minuti je rdeče-bela zasedba izkoristila neodločno posredovanje vratarja Gregorja Kobla, do žoge so prišli atleti, Rodrigo De Paul pa jo je potisnil v mrežo. Pozneje je gostujoča zasedba vzpostavila ravnotežje, a Jan Oblak ni imel pravega dela. Prvi pravi poskus je imela Borussia šele v 30. minuti, vendar je Felix Nmecha po kotu meril mimo vrat. Takoj zatem je sledila nova kazen za Dortmund, po še eni napaki v obrabi je Antoine Griezmann lepo zaposlil Samuela Lina, ki mu ni bilo težko zadeti za 2:0.

Jan Oblak v eni od akcij. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP

Šele ob koncu polčasa so tudi gostje imeli nekaj zrelejših priložnosti, najprej je Oblak ubranil poskus Iana Maatsna, Jadon Sancho pa je meril tik nad prečko. V drugem polčasu je Atletico sprva znal umiriti Nemce, ki so sicer kazali željo po znižanju, manjkala pa je izvedba. Bi pa lahko do tretjega gola prišel Atletico, ko je po podaji Girezmanna z nekaj metrov udaril Lino, a je Kobel branil.

Rodrigo De Paul FOTO: Susana Vera/Reuters

Česar ni izkoristil Atletico, je Dortmund. Na pravem mestu je bil v 81. minuti Sebastien Haller, ki je odbitek z nekaj metrov mimo Oblaka pospravil v mrežo. V 87. pa je moral Oblak spet posredovati ob močnem strelu Jamieja Bynoe-Gittensa, žogo je z zadnjimi močmi usmeril v prečko in v kot. V sodnikovem dodatku pa je prav v zadnji akciji Julian Brandt po strelu z glavo Oblaka že premagal, a je žoga zadela stičišče prečke in vratnice.