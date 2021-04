Tomaž Kavčič: PSG zasluženo v polfinalu, ne odpišimo niti Chelseja

V nadaljevanju preberite:

Na taktičnem področju v Parizu nisem opazil večjih razlik v primerjavi s prvo tekmo na Bavarskem. Morda lahko izpostavim podrobnost, da je trener Hansi Flick v Parizu začel z enajsterico, ki je na prvi tekmi nadoknadila dva gola zaostanka za PSG. To pomeni, da je umestil Davida Alabo v zvezno vrsto, torej ne na bočno-krilna položaja. Tudi Chelsea je zasluženo v polfinalu in ga ne smemo podceniti. Londončani so v velikem naletu, vodi jih odličen trener, ostajajo živi tudi v angleškem prvenstvu in bodo razigrani še nekaj naslednjih tednov.