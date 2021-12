Topničarji ob številnih odpovedih niso odpovedali

Od prvotno načrtovanega bogatega sobotnega popoldanskega dogajanja v elitni angleški nogometni ligi je po odpovedi številnih tekem zaradi okužb s covidom-19 v 18. kolu ostal le obračun Leedsa in Arsenala. Tega je dobila londonska zasedba s 4:1. Okužbe s covidom-19 so v Angliji odnesle pet od šestih predvidenih današnjih tekem, in sicer Aston Villa - Burnley, Manchester United - Brighton, Southampton - Brentford, Watford - Crystal Palace in West Ham - Norwich. Tako sta se danes merila le Leeds, ki je nastopil precej zdesetkan zaradi kazni, poškodb in covida-19, ter Arsenal.

Ta je dobro odprl tekmo in povedel v 16. minuti z golom Gabriela Martinellija. Ta je zadel tudi v 28. minuti in se tako podpisal pod 7000. in 7001. Arsenalov zadetek v elitni angleški ligi. Po podatkih Opte je Arsenal postal šele tretji angleški klub z vsaj 7000 goli v domačem prvenstvu (od leta 1888 dalje), pred tem sta to mejo prekoračila že Everton in Liverpool. Bukayo Saka je v 42. minuti še povečal prednost topničarjev. V drugem polčasu je Raphinha iz enajstmetrovke zmanjšal zaostanek Leedsa, toda pričakovano zmago Londončanov je v 84. minuti potrdil Emile Smith Rowe.

Preostale tri nedeljske tekme tega kroga naj bi izpeljali po predvidenem sporedu. Takrat bosta ob 15.00 igrala Wolverhampton in Chelsea ter Newcastle in Manchester City, ob 17.30 pa še Tottenham in Liverpool. Iz nedeljskega sporeda je sicer že pred tem zaradi okužb odpadla tekma Everton - Leicester City.