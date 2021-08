Topničarji padli brez izstreljene krogle

Nogometaši Manchester Cityja so dobili prvega od dveh sobotnih derbijev 3. kroga prve angleške nogometne lige. Na domačem igrišču so povsem nadigrali londonski Arsenal, zmagali s 5:0 (3:0), poleg petih golov pa zamudili še nekaj lepih priložnosti. Londončani so sicer od 35. minute igrali z igralcem manj, pri zaostanku 0:2 si je rdeči karton prislužil Granit Xhaka. O tem, kako velika je bila premoč Cityja, pri katerem so se med strelce vpisali Ilkay Gündogan (7.), Ferran Torres (12., 84.), Gabriel Jesus (43.) in Rodri (53.), govorijo tudi statistični podatki.



Ekipa iz Manchestra je imela v svoji posesti žogo kar 81 odstotkov igralnega časa, sprožila 25 strelov, od tega deset v okvir vrat, Arsenal pa je le enkrat streljal na gol, niti enkrat pa v okvir vrat. V kotih je bilo 14:0. City se je z drugo zmago v prvenstvu začasno prebil na sam vrh lestvice, Arsenal, ki v treh krogih še ni dosegel gola, prejel pa jih je kar devet, pa je zdaj zadnji. Z zadnjim porazom se je le še povečal pritisk na trenerja topničarjev Mikela Arteto. Ob 18.30 se bo začel drugi sobotni derbi, moči bosta merila Liverpool in Chelsea.

